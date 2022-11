Bốn cách chống lại bệnh quên dementia và tăng cường trí nhớ

Los Angeles: tiến sĩ Marc Milstein, tốt nghiệp bằng tiến sĩ sinh hóa học của đại học UCLA vừa mới phát hành một cuốn sách nói về những cách chống lại bệnh quên và tăng cường trí nhớ.

Cuốn sách có tên là “The Age-Proof Brain New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity and Fight Off Dementia”

Chúng tôi xin tóm tắt những ý chính của cuốn sách này.

Theo tiến sĩ Milstein thì có 4 cách giúp chúng ta chống lại bệnh dementia và tăng cường trí nhớ.

-Hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh quên, nhưng có những cách thức giúp ngăn ngừa và gia tăng trí nhớ.

– Chơi ô chữ, sudoku giúp kích thích bộ óc, nhưng người ta nên chú trọng đến các lãnh vực sau: tìm cách làm giảm suy thoái tâm thần, tạo cho mình một giấc ngủ ngon, ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

-Ngoài ra người ta nên có những liên lạc với xã hội, không nên sống cô độc. Những liên lạc với xã hội như họp mặt bạn bè, đi học khiêu vũ, học line dance, học chơi một nhạc cụ, học sinh ngữ… Những cơ hội gặp người khác, gặp gỡ con cháu… là những cách thức giúp kích thích những hoạt động của bộ óc.

– Đừng để mình bị suy thoái tâm thần, bằng cách không sống cô độc, cần có những liên lạc với thân quyến bạn bè.

-Quan trọng nhất vẫn là việc tập thể dục: tập thể dục giúp người ta ngủ ngon, làm tăng gia những hoạt động cũa hệ thống miễn nhiễm, làm giảm suy thoái tâm thần, và giúp hệ thống tuần hoàn hoạt động hữu hiệu.

Tập thể dục không cần phải tập những thứ khó khăn như chạy marathon, mà chỉ cần làm những cách giản dị như đi bộ 1 ngày 30 phút.

-Sống lạc quan, không nên lo lắng quá mức về tuổi già, về bệnh tật. Những người lạc quan là những người ít có nguy cơ bị bệnh quên.

– Hãy tham dự những sinh hoạt thể thao, hay cộng đồng như là chơi một môn thể thao như chơi gôn, khiêu vũ, hát hò, gặp gỡ bạn bè…