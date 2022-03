Bớt ăn thịt để tránh ung thư

Các nhà nghiên cứu khám phá rằng chế độ ăn uống như một yếu tố có thể gây ra sự phát triển bệnh ung thư. Nghiên cứu trước đây đã cho biết ăn thịt có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư cao hơn. Một nghiên cứu mới đã phát hiện rằng càng ít ăn thịt thì càng ít nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư.

Tuy nhiên, nghiên cứu không thể chứng minh nguyên nhân và mối liên quan giữa việc tiêu thụ thịt và nguy cơ ung thư. Có thể còn có những yếu tố khác. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford, Vương quốc Anh gần đây đã công bố kết quả của một nghiên cứu lớn nhằm điều tra tác động của mức độ tiêu thụ thịt khác nhau đối với khả năng phát triển ung thư.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn chay, ăn thủy sản (tôm cá) và những người ăn ít thịt giảm đáng kể nguy cơ ung thư.

Các tác giả của nghiên cứu đã phân tích số liệu thống kê về các trường hợp ung thư nói chung và cũng xem xét kỹ ảnh hưởng của việc ăn thịt đối với ba loại ung thư phổ biến nhất: ung thư vú sau mãn kinh, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

Tác giả chính của nghiên cứu là Cody Watling, một sinh viên tại Đơn vị Dịch tễ học Ung thư tại Khoa Y tế Dân số Nuffield của Đại học Oxford. Ông nói: “Phát giác của chúng tôi bổ sung thêm bằng chứng cho thấy việc tuân theo chế độ ăn chay hoặc ăn ít thịt có thể làm giảm nguy cơ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ ung thư đối với các nhóm chế độ ăn uống khác nhau có thể khác nhau theo các loại ung thư ”.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 472.377 cá nhân trong cơ sở dữ liệu Biobank của Vương quốc Anh trong khoảng thời gian trung bình là 11,4 năm.

Không ai trong số những người tham gia, những người từ 40-70 tuổi khi nhóm tuyển dụng họ từ năm 2006 đến năm 2010, được chẩn đoán ung thư vào đầu giai đoạn nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, các cá nhân đã báo cáo lượng thịt của họ cho các nhà nghiên cứu.

1. Những người ăn thịt cho biết họ ăn thịt đã qua chế biến, thịt gia cầm hoặc thịt đỏ – bao gồm thịt bò, thịt lợn và thịt cừu – nhiều hơn năm lần mỗi tuần. Có 247.571 người trong nhóm này, chiếm 52,4% tổng số.

2. Những người ăn ít thịt ăn cùng một loại thực phẩm nhưng tối đa là năm lần mỗi tuần. Trong số dân số nghiên cứu, ٤٣,٥٪, hay ٢٠٥.٣٨٥ người, thuộc nhóm này.

3. Những người ăn cá nhưng không ăn thịt là 10.696 người, tương đương 2,3%.

4.Những người ăn chay và thuần chay có 8.685 người không ăn thịt hay cá, chiếm 1,8%.

Watling cho biết, “Do số lượng lớn các trường hợp ung thư ở Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh, chúng tôi có thể xem xét các loại ung thư phổ biến liên quan đến các nhóm ăn kiêng, mặc dù số lượng người ăn chay là ít.”

Vào cuối thời gian nghiên cứu, 54.961 người đã phát triển một số loại ung thư. Các nhà nghiên cứu ghi nhận 5.882 trường hợp ung thư đại trực tràng, 9.501 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt và 7.537 trường hợp ung thư vú sau mãn kinh.

GIẢM NGUY CƠ UNG THƯ

Dựa vào nhóm ăn thịt để làm cơ sở, các nhà nghiên cứu đã tính toán nguy cơ phát triển ung thư của ba nhóm còn lại. Dữ liệu cho thấy nhóm ăn chay và thuần chay có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp hơn 14% so với các nhóm còn lại. Những người ăn cá ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn 10% và những người ăn ít thịt giảm 2% nguy cơ mắc bệnh.

Phụ nữ sau mãn kinh ăn chay có nguy cơ ung thư vú thấp hơn 18%, trong khi nam giới ăn chay và ăn chay có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 20% và 31%. Khi các tác giả nghiên cứu xem xét ung thư đại trực tràng, họ phát hiện ra rằng những người ít ăn thịt ít bị mắc bệnh thấp hơn 9%; điều này phù hợp với nghiên cứu trước.

ĐẰNG SAU DỮ LIỆU

Các tác giả viết:“Không rõ liệu những khác biệt khác được quan sát thấy đối với tất cả các bệnh ung thư và ung thư tuyến tiền liệt có phản ánh bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào hay là do các yếu tố khác.”

Trong số những yếu tố tiềm ẩn này là chỉ số khối lượng cơ thể (BMI = Body Mass Index). Khi các nhà nghiên cứu tính toán chỉ số BMI, việc giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ ăn chay trở nên không đáng kể.

Watling giải thích: “BMI sẽ là một yếu tố tiềm ẩn nếu sự khác biệt về BMI của các nhóm ăn kiêng không phải do sự khác biệt về chế độ ăn uống. Ví dụ, có thể những người ăn chay tập thể dục nhiều hơn những người ăn thịt và kết quả là duy trì chỉ số BMI khỏe mạnh. Có sự khác biệt về chỉ số BMI theo nhóm ăn kiêng và chỉ số BMI cao hơn có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn”.

“Tuy nhiên, BMI cũng có thể là một yếu tố trung gian nếu sự khác biệt về chỉ số BMI của các nhóm ăn kiêng trên thực tế là do sự khác biệt về chế độ ăn uống. Điều này rất khó để gỡ rối, như bạn có thể nghi ngờ. Do đó, BMI vừa là yếu tố gây nhiễu vừa là yếu tố trung gian tiềm năng trong các phân tích”.

Watling khuyên nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thịt đã qua chế biến trong chế độ ăn uống và tiêu thụ một chế độ ăn giàu ngũ cốc, trái cây, rau và đậu trong khi duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

Các tác giả nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn chay và ăn chay thường trẻ hơn, được giáo dục tốt và ít hút thuốc và uống rượu hơn. Điều này cho thấy rằng có thể những phát hiện có thể là do các yếu tố khác.

Ngoài ra, các tình nguyện viên BioBank của Vương quốc Anh đều ở độ tuổi 40–70 khi được tuyển dụng, có nghĩa là các phát hiện có thể không phổ biến cho tất cả các nhóm tuổi.

HOÀNG CHIÊU ẤN

(Theo Is eating less meat linked to a lower risk of cancer? của Robby Berman, trên Medical News Today)