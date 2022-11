Bradley Cooper đóng “Bullitt” mới của Steven Spielberg

Bradley Cooper đóng vai chính trong phần phim tiếp theo “Bullitt” của đạo diễn Steven Spielberg. Đây là phim dựa trên nhân vật Frank Bullitt – một thám tử ở San Francisco từng do Steve McQueen đảm nhận trong cuốn phim hành động hồi hộp “Bullitt” ra rạp năm 1968.

Josh Singer đang viết kịch bản cho phim, với vai chính do Bradley Cooper đảm nhiệm, đang được hãng Warner Bros. lên kế hoạch sản xuất.

Năm 1968, Warner Bros. phát hành “Bullitt” do Peter Yates đạo diễn, dựa theo quyển tiểu thuyết “Mute Witness” phát hành năm 1963. Trong vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp, McQueen đóng vai thám tử điều tra cái chết của một người cung cấp thông tin mà ông được thuê để bảo vệ. Phim nổi tiếng vì có một trong những cuộc rượt đuổi bằng xe hơi mang tính biểu tượng và thú vị nhất trong lịch sử điện ảnh với cảnh McQueen tự thực hiện các pha nguy hiểm trên chiếc Ford Mustang đã được chỉnh sửa. “Bullitt” thành công vang dội cả về mặt thương mại và phê bình, thu về 42 triệu Mỹ kim với kinh phí sản xuất chỉ 4 triệu Mỹ kim và giành được một giải Oscar.

Bradley Cooper cùng sản xuất phim “Bullitt” lần này với Steve Spielberg và Kristie Macosko Krieger. Con trai của McQueen là Chad McQueen và cháu gái Molly McQueen sẽ điều hành sản xuất.

Phim mới nhất của Steven Spielberg – The Fabelmans – ra rạp hôm 11/11 sau khi mang về “Giải bình chọn của khán giả” tại Lễ hội phim Quốc tế Toronto.

Bradley Cooper hiện đang làm hậu kỳ phim “Maestro” do anh đóng chính, đồng biên kịch, đạo diễn và sản xuất. Netflix sẽ phát hành phim ca nhạc này vào năm 2023. Steven đã khuyến khích Cooper đạo diễn và đóng vai chính trong phim sau khi xem tác phẩm đầu tay do Cooper chỉ đạo là “A Star is Born”, có ngôi sao Lady Gaga đóng vai chính.