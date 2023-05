BTS càn quét các bảng xếp hạng thế giới

Mới đây, đĩa đơn mới phát hành của BTS The Planet đã thống trị BXH Oricon Nhật Bản và đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 67 quốc gia. Bài hát đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs, bao gồm ở Hoa Kỳ, Pháp và Úc.

Chưa dừng lại ở đó, The Planet còn thu hút khoảng 3 triệu lượt nghe và xếp thứ 19 trên BXH toàn cầu của Spotify, dù chỉ mới ra mắt 2 ngày.

Bên cạnh ghi điểm nhờ giai điệu vui tươi, thông điệp tràn đầy hy vọng và giọng hát tuyệt vời của BTS hòa quyện với nhau, thì bài hát mới còn đánh dấu sự tái hợp của cả 7 thành viên, sau gần một năm kể từ Yet To Come, ra mắt vào tháng 6/2022.

The Planet được phát hành vào chiều ngày 12/5 và đĩa đơn dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 25/5. Ca khúc là nhạc phim của phim hoạt hình Bastions, theo chân một nhóm siêu anh hùng tân binh giải cứu trái đất khỏi những kẻ ác gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ca khúc mới, BTS còn chuẩn bị cho ra mắt cuốn tự truyện Beyond the story: 10-year record of BTS, bản tiếng Anh và Hàn, ôn lại 10 năm thăng trầm cùng loạt kỷ lục, phần thưởng danh giá mà 7 thành viên từng đạt được.

Đáng chú ý, thông qua cuốn tự truyện, nhóm cũng lần đầu tiết lộ về hậu trường MV, tâm sự về nghề, áp lực sau ánh hào quang. Cuốn sách dày 544 trang, dự kiến ra mắt ngày 9/7.

Dù hiện tại BTS chủ yếu hoạt động cá nhân, sau khi 2 thành viên là Jin và J-Hope thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng sức hút và tầm ảnh hưởng của BTS vẫn được duy trì. Bất kể các hoạt động nào của nhóm cũng được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình.