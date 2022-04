Bức ảnh về các trẻ em chết ở trường nội trú Canada đoạt giải Ảnh báo chí thế giới

Giành được giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới 2022 (World Press Photo) là bức ảnh đầy ám ảnh với những chiếc váy đỏ treo trên những cây thánh giá dọc theo lề đường, có bối cảnh là một cầu vồng ở phía xa, để tưởng nhớ những trẻ em đã chết tại một trường nội trú ở Canada.

Bức ảnh đoạt giải này chụp những chiếc váy của bé gái treo trên thánh giá bằng gỗ giữa cỏ cây um tùm ven đường cao tốc Kamloops, thành phố nhỏ thuộc British Columbia, Canada.

Địa điểm này từng tọa lạc một ngôi trường nội trú cách nay một thế kỷ nhằm đồng hóa người bản địa ở Canada. Chân cầu vồng ở góc trái ảnh là nơi phát giác ngôi mộ tập thể chứa hài cốt ٢١٥ trẻ em bản địa. Đây là ngôi mộ đầu tiên trong số hàng loạt mộ tập thể được phát giác tại các trường nội trú dành cho người bản địa, gợi lại quá khứ thuộc địa ở Canada.

Bức ảnh này nằm trong loạt ảnh về Trường Nội trú Kamloops do nhiếp ảnh gia người Canada Amber Bracken 38 tuổi sống tại Edmonton, tỉnh bang Alberta, Canada chụp cho tờ The New York Times, và được trao giải Ảnh báo chí thế giới 2022 hôm 7/4.

Rena Effendi, chủ tịch ban giám khảo toàn cầu cho biết trong một tuyên bố: “Đó là một loại hình ảnh hằn sâu trong trí nhớ của các bạn. Nó truyền cảm hứng cho một loại phản ứng giác quan. Tôi gần như có thể nghe thấy sự yên tĩnh trong bức ảnh này, một khoảnh khắc yên tĩnh của toàn cầu tính về lịch sử của quá trình thuộc địa, không chỉ ở Canada mà trên toàn thế giới”.

Chiến thắng của Bracken diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Giáo hoàng Francis đưa ra lời xin lỗi lịch sử đối với người dân bản địa vì những sự ngược đãi ‘đáng trách’ mà họ phải chịu đựng tại các trường nội trú do Công giáo điều hành ở Canada và cầu xin sự tha thứ.

Tác giả bức ảnh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi đoạt giải, nhưng cảm thấy bức ảnh không hoàn toàn thuộc về cá nhân mình. Nó đại diện cho những gì cộng đồng người bản địa tạo ra để tôn vinh và tưởng nhớ những đứa trẻ đã mất”.

Tháng 6/2021, cộng đồng người bản địa Cowessess phát giác hàng trăm ngôi mộ không bia gần trường nội trú Công giáo cũ dành cho trẻ em bản địa ở Saskatchewan, phía tây Canada.

Trước đó một tháng, người dân tộc bản địa Tk’emlups te Secwépemc ở British Columbia phát giác khu mộ chứa hài cốt 215 trẻ em, một số trẻ mới 3 tuổi, trong khuôn viên một trường nội trú ở Kamloops.