Cả ngàn người Hà Nội dự lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine

Theo RFA, hôm 27 tháng 3, nhà thờ Thái Hà thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thánh lễ chủ nhật với chủ đề cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, có sự góp mặt của bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội và các nhân viên sứ quán, cùng với vợ chồng Đại sứ Ý.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản từ giáo xứ Thái Hà, cho biết thánh lễ này là sự hưởng ứng của giáo xứ đối với lời kêu gọi của giáo hội Công Giáo trên toàn thế giới về việc cầu nguyện cho hoà bình, và đồng thời, cầu nguyện cho công lý và hoà bình cũng là truyền thống của xứ đạo này. Khi đặt các thùng quyên góp để trợ giúp các em nhỏ Ukraine, các bà mẹ của Ukraine xung quanh nhà thờ thì mọi người rất hưởng ứng.

Trước khi thánh lễ này diễn ra thì ở Hà Nội cũng đã có những nỗ lực tổ chức các sự kiện nhằm quyên góp ủng hộ cho nạn nhân chiến tranh ở Ukraine, do những người Ukraine sinh sống ở Việt Nam và cả Đại sứ quán Ukraine tổ chức, nhưng đã bị phía công an cản trở.

Điển hình như buổi hội chợ do một nhóm người Ukraine tại Hà Nội dự định tổ chức hôm 19 tháng 3 đã phải huỷ bỏ do có sự can thiệp của công an.