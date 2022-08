Ca sĩ Pat Benatar không hát bài làm nên tên tuổi vì cuộc xả súng

Danh ca nhạc rock người Mỹ, Pat Benatar sẽ không trình bày ca khúc nổi tiếng “Hit Me With Your Best Shot” (Bắn tôi bằng phát súng tốt nhất của bạn) để tỏ lòng thành kính với các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt thời gian qua.

Theo báo Washington Post, nữ ca sĩ nhạc rock Pat Benatar sẽ loại bỏ ca khúc “Hit Me With Your Best Shot” trong những ngày còn lại của tour lưu diễn.

Pat Benatar chia sẻ rằng cô cảm thấy lo ngại với nội dung có phần bạo lực mà ca khúc mang lại. Chính vì vậy, cô buộc đã phải loại bỏ đứa con tinh thần này, mặc dù nó đã từng giúp danh ca người Mỹ gặt hái rất nhiều thành công.

Trước đây, “Hit Me With Your Best Shot” đã từng trở thành một biểu tượng và ca khúc nổi bật ở những năm 1980, khi nó được phát trong hầu hết các quán karaoke, sân vận động và rạp phim tại Mỹ. Thêm vào đó, tác phẩm này cũng đã giúp Benatar mang về giải thưởng Grammy vào năm 1979.

Tuy vậy, với việc bạo lực súng đạn có xu hướng diễn ra ngày một nhiều hơn trên trên đất Hoa Kỳ, “Hit Me With Your Best Shot” với lời ca bạo lực sẽ bị loại bỏ trong tour lưu diễn sắp tới của Pat Benatar.

Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm cô sẽ khó có thể giữ được nụ cười trên môi, nếu phải trình bài ca khúc ấy vào lúc này.

Nước Mỹ thời gian gần đây chứng kiến nhiều vụ nổ súng gây chết người. Riêng tháng 6 đã ghi nhận 5 vụ xả súng trong chỉ chưa đầy 3 tuần, khiến 37 người thiệt mạng.

Đáng thương tâm nhất là vụ nổ súng tại Trường tiểu học Robb ở Uvalde thuộc tiểu bang Texas, nơi tay súng đã làm thiệt mạng 19 em học sinh và 2 giáo viên.

Washington Post cho biết đây cũng là sự việc thúc đẩy Pat Benatar từ bỏ “Hit Me With Your Best Shot” trong tour lưu diễn sắp tới.