Ca sĩ Rhiana: nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Hoa Kỳ

New York: Theo bản tin của tạp chí Forbes phổ biến hôm thứ hai ngày 4 tháng 7, thì ca sĩ Rhiana là người phụ nữ tỷ phú Hoa Kỳ, trẻ tuổi nhất.

Ca sĩ Rhiana năm nay 34 tuổi đã không phải là người thừa hưởng gia tài của bố mẹ, mà tự lực cánh sinh tạo nên một sản nghiệp trị giá 1.4 tỷ Mỹ kim.

Ca sĩ Rhiana đã làm giàu nhờ những cuộc đi hát, bán đĩa nhạc và là chủ 3 công ty bán mỹ phẩm Fenty Beauty. Fenty Skin và Savage X Fenty.

Tạp chí Forbes đã xếp hạng cô Rhiana là tỷ phú đứng hàng thứ 21 trong bảng sắp hạng và là người tỷ phú duy nhất dưới 40 tuổi.

Cô Rhiana đã nói với các phóng viên báo New York Times là mục tiêu của cô là tiếp tục làm việc, chứ không chú tâm đến việc trở thành tỷ phú.

Người ca sĩ đã đoạt giải Grammy 9 lần, nói là cô sẽ dùng tiền kiếm được giúp đỡ những người cần giúp đỡ.

Năm 2012, cô Rhiana đã thiết lập một quỹ từ thiện có tên là the Clara Lionel Foundation nhằm giúp những phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi bệnh HIV/AIDS.

Tài tử Kim Kardashian năm nay 41 tuổi là người phụ nữ Mỹ trẻ thứ nhì đã trở thành tỷ phú với số tài sản là 1.8 tỷ Mỹ kim.

Cô em gái của tài tử Kim Kardashian là Kylie Jenner năm nay mới có 24 tuổi nhưng đã có tài sản lên đến 600 triệu Mỹ kim.