Ca sĩ Taylor Swift được trao bằng tiến sĩ

Sở hữu 11 giải Grammy, Taylor Swift sẽ được trao bằng danh dự của Đại học New York, Mỹ, nhằm ghi nhận những cống hiến của cô cho nghệ thuật.

Ngày 18/5, ngôi sao âm nhạc Taylor Swift sẽ vinh dự nhận được bằng tiến sĩ nghệ thuật do Đại học New York, Mỹ, trao tặng. Đây là chứng nhận nhằm công nhận những cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của giọng ca nổi tiếng cho nền âm nhạc thế giới.

Nữ ca sĩ sẽ có bài phát biểu trước các sinh viên của trường tại Sân vận động Yankee. Bên cạnh đó, Viện Âm nhạc Ghi âm Clive Davis của trường Đại học New York cũng mở một khóa học mới về sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift.

Taylor Swift, sinh năm 1989, nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh giọng hát cuốn hút, cô còn được biết đến với tài sáng tác. Taylor đã tự viết tất cả các ca khúc trong album “Speak Now” của mình khi mới 19 tuổi. Loạt ca khúc nổi tiếng của cô gồm I Knew You Were Trouble, You Belong With Me, Love story, Enchanted… đều do chính giọng ca 33 tuổi viết.

Với hơn 200 triệu sản phẩm âm nhạc được tiêu thụ trên toàn cầu, Taylor Swift trở thành ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất mọi thời đại. Cô sở hữu trong tay tới 11 giải thưởng âm nhạc Grammy (trong đó có 3 giải Grammy dành cho Album hay nhất), một giải Emmy, 56 kỷ lục Guinness, 34 giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMAs), 25 giải thưởng âm nhạc Billboard…

Tờ Rolling Stone mô tả Taylor Swift là một nhạc sĩ uyên bác cùng tài năng nhạy bén. Tính đến năm 2022, nữ ca sĩ 33 tuổi sở hữu khối tài sản lên tới 400 triệu Mỹ kim. Năm 2021, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất có mặt trong danh sách 10 ca sĩ nhận thù lao cao nhất thế giới do tạp chí Rolling Stone bình chọn.