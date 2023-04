Các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối cựu tổng thống Trump diễn ra ở Hoa Kỳ

New York: Trong ngày thứ năm 30 tháng 3, đại bồi thẩm đoàn tại quận Manhattan, thành phố New York đã buộc cựu tổng thống Donald Trump 30 tội danh hình sự.

Ông Trump năm nay 76 tuổi, sẽ phải bay về thành phố New York, trình diện văn phòng biện lý quận Manhattan trong tuần tới. Ông ta sẽ phải trải qua những thủ tục của một người bị buộc tội hình sự: sẽ bị lấy dấu tay, bị chụp ảnh… nhưng sẽ được tại ngoại chờ ngày ra tòa?

Trong khi đó ông Trump nói là ông ta vô tội và việc buộc tội là một đòn chính trị của đảng Dân Chủ?

Tin buộc tội cựu tổng thống Trump đã gây những kinh hoàng tại Mỹ, giữa những người ủng hộ ông Trump cũng như những người chống đối.

Trong ngày thứ sáu 31 tháng 3, có một cuộc biểu tình chống ông Trump ở thành phố New York, và cũng có một cuộc biểu tình khác ủng hộ ông Trump ở khu nghỉ mát Mar a Lago, tiểu bang Floridam nơi có dinh thự của cựu tổng thống Trump.



Tại thành phố New York, những người biểu tình chống ông Trump đã mang biểu ngữ treo trước tòa cao ốc Trump Towers.

Người ta thấy những biểu ngữ như là “Arrest Trump”, “Tick Tock Times Up”, “No One is Above the Law”, “Lock Him Up”, “Trump is a Crime Boss”…

Cũng trong sáng hôm thứ sáu, có những người ủng hộ ông Trump, mang biểu ngữ, cờ quạt đến trước biệt thự Mar a Lago của ông Trump, để bày tỏ sự ủng hộ.

Cũng theo những nguồn tin thân cận thì thẩm phán sẽ hiện diện trong việc bắt giữ ông Trump là thẩm phán Juan Merchan, người đã từng xử phạt công ty Trump Organization 1.2 triệu Mỹ kim, về những tội gian lận, trong những tuần trước đây.

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi, tổng thống Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris đã từ chối không bình luận về chuyện ông Trump bị buộc tội.

Theo những nhà chuyên môn về luật bầu cử, thì tuy bị buộc tội, cựu tổng thống Trump vẫn có thể ra tranh cử chức ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa.

Việc cựu tổng thống Trump bị buộc tội, đã giúp cho ông ta quyên được thêm tiền trợ giúp của những người ủng hộ ông: trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ông Trump đã nhận thêm 4 triệu Mỹ kim tiền đóng góp cho quỹ pháp lý của ông, từ những người ủng hộ.