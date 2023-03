Các đại ngân hàng Canada để sẵn 2.5 tỷ dollars phòng hờ khách hàng quỵt nợ với nguy cơ nền kinh tế vương vào vòng suy thoái

Toronto: Theo bản tin của đài truyền hình CTV phổ biến trong hôm thứ tư ngày 8 tháng 3 thì các đại ngân hàng ở Canada đã bỏ ra 2.5 tỷ dollars vào quỹ phòng hờ khi khách hàng không có khả năng trả nợ tiền nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng..

Các đại ngân hàng ở Canada gồm ngân hàng Royal, Toronto Dominion, Bank of Montreal, CIBC, Scotiabank và National Bank.

Các chuyên gia tài chánh lo ngại là nền kinh tế Canada sẽ bước vào vòng suy thoái trong những tháng sắp tới, và sẽ gây khó khăn cho nhiều người không có tiền trả nợ nhà, trả nợ thẻ tín dụng…

Trong một năm trước, tổng số tiền mà các đại ngân hàng Canada bỏ ra phòng ngừa có những khách hàng quỵt nợ, chỉ có 373 triệu dollars, so với 2.5 tỷ dollars như hiện nay.

Như thế có những lo ngại là sự suy thoái của nền kinh tế Canada sẽ xảy ra và sẽ trầm trọng?

Mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 4.5%, so với mức 0.25% trong vòng 1 năm trước đó.