Các dân biểu, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn tòa Bạch Ốc chấm dứt những ngăn cản đại dịch covid ở biên giới

Hoa Thịnh Đốn: Như những tin tức loan báo trước đây là bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm nay 2022, chính quyền Canada đã hủy bỏ tất cả những ngăn cấm đại dịch covid: những người đến Canada không phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid cũng như không phải cung cấp dữ kiện về chủng ngừa cho cơ quan hữu trách, trước khi đến Canada.

Tuy nhiên về phía Hoa Kỳ vẫn không có những thay đổi: tất cả những người ngoại quốc gồm cả những người Canadians sẽ phải xuất trình những chứng thư đã chủng ngừa hoàn toàn, khi đến đất Mỹ.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 10, thượng nghị sĩ Kristen Gillibrant và dân biểu Brian Higgins của tiểu bang New York và là cùng thuộc đảng Dân Chủ, đã viết thư thúc dục tổng thống Joe Biden cho hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch ở biên giới với Canada.

Theo thượng nghị sĩ Gillibrand thì các cơ sở thương mại, các bệnh viện và các công ty cung cấp dụng cụ y khoa ở tiểu bang New York đã gặp khó khăn trong những năm đại dịch vì những ngăn cấm ở biên giới.

Dân biểu Higgins cũng yêu cầu bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ hủy bỏ những ngăn cấm ngay lập tức.

Theo những dữ kiện được công bố thì số người nhiễm cũng như số người chết vì covid đã giảm một cách đáng kể ở cả Canada và Hoa Kỳ trong những ngày qua. Các cầu trường thể thao ở Hoa Kỳ trong những ngày qua, đã đầy nghẹt những khán giả và không thấy ai còn đeo khẩu trang nữa.

Trong lá thư viết chung của thượng nghị sĩ Gillibrand và dân biểu Higgins có đoạn “Chúng tôi tin rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để giảm bớt những hạn chế giúp cho sự phát triển kinh tế , giúp đoàn tụ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp bên kia biên giới và tiếp tục mối quan hệ thân thiện Mỹ-Canada vốn rất quan trọng đối với cả hai quốc gia của chúng ta”.

Tuy nhiên cho đến nay người ta vẫn chưa thấy có những dấu hiệu gì là chính quyền của tổng thống Biden sẽ cho hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch ở biên giới?