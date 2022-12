Các hoạt chất dưỡng da hữu ích cho phụ nữ tiền mãn kinh

Trong suốt thời kỳ mãn kinh, sự sụt giảm nồng độ estrogen gây ảnh hưởng lớn lên làn da. Việc thiếu hụt estrogen gây ra các tình trạng như:

– Giảm sản xuất collagen

– Tăng nếp nhăn, đặc biệt là khu vực rãnh cười và khóe mắt

– Các tế bào biểu bì thiếu liên kết, khiến làn da trở nên mỏng và lỏng lẻo hơn

– Làn da trở nên khô hơn

– Xuất hiện các vết nám

Tiến sĩ Howard Murad, bác sĩ chuyên khoa da và là người sáng lập nên Murad Skincare đã giải thích: “Trong 3 năm đầu tiên của thời kỳ tiền mãn kinh, bạn sẽ mất 25% lượng collagen của mình. Điều này gây ra tình trạng mỏng và khô da. Collagen hoạt động như một chất giữ ẩm, hấp thụ nước, vì vậy nên khi collagen giảm đi, làn da sẽ hấp thụ và giữ nước kém hơn.”

Ngoài ra, khi đề cập tới vấn đề chăm sóc da tuổi tiền mãn kinh, một nghiên cứu khoa học vào năm 2019 đã chỉ ra rằng từ sau thời kỳ tiền mãn kinh, vẻ ngoài của phụ nữ già đi đáng kể so với đàn ông. Một nghiên cứu vào năm 2020 đã cho thấy sự tăng ria mép là một triệu chứng tiền mãn kinh phổ biến do suy giảm estrogen.

Tiền mãn kinh có rất nhiều vấn đề đối với làn da. Dưới đây là phương pháp dưỡng da để giải quyết các vấn đề chính là nếp nhăn, da khô và các vết nám.

Các hoạt chất dưỡng da cần trong việc giảm hình thành nếp nhăn

Nếp nhăn được cho là dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nhận ra sự lão hóa của làn da. Để giảm việc hình thành các nếp nhăn, các chuyên viên về da khuyên nên bổ sung 3 thành phần sau vào chu trình dưỡng da.

Peptide

Bác sĩ Debra Jaliman, tác giả của cuốn sách “Skin Rules: Trade Secrets from a Top New York Dermatologist” (tạm dịch là “Quy tắc về da: Bí mật từ các bác sĩ da liễu hàng đầu tại New York”) cho rằng peptide là một thành phần có khả năng kích thích sản xuất collagen. Collagen lại là một trong những liên kết giữ cho da trông đầy đặn và mịn màng. Thế nên peptide có thể làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Và thực sự là theo một nghiên cứu khoa học năm 2021, các peptide hoạt tính sinh học có trong các sản phẩm mỹ phẩm thực sự có tác dụng làm giảm sự hình thành nếp nhăn.

Retinol

Ở độ tuổi 50, việc bắt đầu sử dụng retinol vẫn chưa quá muộn. Retinol thay đổi cách thức vận hành của các tế bào già để chúng hoạt động theo một cách trẻ trung hơn, tái tạo với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ban đầu retinol có thể làm khô da. Vì vậy nếu lần đầu dùng retinol, hãy bắt đầu với những sản phẩm kem dưỡng da ban đêm chứa retinol 2-3 lần một tuần.

Hãy tìm những công thức có thành phần dưỡng ẩm và làm dịu da – như axit hyaluronic , glycerin và niacinamide. Những hoạt chất này đặc biệt hữu ích trong việc giảm thiểu tình trạng khô da và nhạy cảm có liên quan đến cả da sử dụng retinol lần đầu và da tiền mãn kinh.

Kem chống nắng

Kem chống nắng ắt hẳn đã quá quan trọng trong bất kỳ chu trình dưỡng da nào. Đặc biệt đối với làn da tiền mãn kinh. Một nghiên cứu vào năm 2021 đã chỉ ra rằng phụ nữ sau 40 tuổi có khả năng làm giảm sự hình thành nếp nhăn bằng cách thoa kem chống nắng.

Các hoạt chất dưỡng da cần trong việc cung cấp độ ẩm cho làn da

Hyaluronic Acid

Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện vào năm 2021 trên 40 phụ nữ từ 30 – 65 tuổi chỉ ra rằng sử dụng serum dạng bôi thoa có chứa thành phần hyaluronic acid có thể cung cấp độ ẩm cho làn da. Tuy nhiên, tác dụng của việc dưỡng ẩm đến đâu còn phụ thuộc vào kích thước của hyaluronic acid được sử dụng.

Glycerin

Glycerin là một loại chất có tác dụng giữ ẩm, giúp kéo nước từ không khí vào lớp ngoài của da đến tầng lớp sâu hơn của da. Trong các sản phẩm chăm sóc da, glycerin thường được kết hợp sử dụng với chất làm ẩm, một loại chất giữ ẩm khác, để giữ cho độ ẩm mà nó hút vào da được ổn định. Thành phần này thường có trong hầu hết các loại mỹ phẩm dưỡng da mà bạn đã có trong chu trình dưỡng da của mình.

Ceramides

Một nghiên cứu năm 2018 chỉ ra rằng ceramides có khả năng cải thiện da khô.

Các hoạt chất dưỡng da cần thiết trong việc giảm hình thành hắc sắc tố

Sạm và nám hình thành do sự thay đổi về sắc tố melanin, khiến da bị tối màu hơn. Biểu hiện của sạm, nám da là những đốm màu nâu với nhiều kích thước, phân bố không đồng đều và dễ lan sang các vùng da xung quanh. Nguyên nhân của gia tăng hắc sắc tố như vết nám, đốm đen,… là da sự thay đổi nội tiết tố và tác hại của ánh nắng mặt trời tích tụ trong một thời gian dài.

Vitamin C

Với khả năng ức chế sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin tạo ra, vitamin C giúp làm mờ các vết nám, sạm da hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng gia tăng tuần hoàn máu, giúp da sáng mịn, hồng hào hơn.

Kem Chống Nắng

Ngoài ra, để duy trì hiệu quả của vitamin C, nên thoa kem chống nắng đều đặn hàng ngày.

(Theo ELLE)