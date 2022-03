Các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam trước nguy cơ thiếu than

Bộ Công thương Việt Nam mới đây cho biết các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam hiện không nhận đủ than từ Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc trong suốt hai tháng đầu năm.

Bộ Công thương Việt Nam đã yêu cầu KTV và Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện mọi giải pháp bảo đảm cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo đúng hợp đồng mua bán, cung cấp than đã ký. Đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện BOT sử dụng than trong nước để tránh xảy ra tình trạng phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

Theo TTXVN, trước đó, Bộ Công thương đã nhận được một số văn bản từ một số chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than báo cáo rằng TKV và Tổng Công ty Đông Bắc chỉ cung cấp được khoảng 69,24% khối lượng hợp đồng đã ký trong hai tháng qua cho các nhà máy nhiệt điện than của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ngoài ra, nhà máy Nhiệt điện than BOT Vĩnh Tân 1 cũng không được cung cấp đủ than theo như hợp đồng cung cấp than đã ký từ cuối năm 2013, dẫn tới nguy cơ phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

Tập đoàn TKV lý giải nguyên là do đại dịch COVID-19 dẫn đến thiếu nhân lực làm việc tại các mỏ than.

Thêm vào đó là những cấm vận áp dụng với Nga kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát vào ngày 24/2 vừa qua khiến việc vận chuyển nhiên liệu bằng các phương thức vận tải đều có nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt, kể cả các chuyến tàu biển vận chuyển than.

Hiện ba nước có lượng than xuất cảng lớn nhất vào Việt Nam là Nga, Indonesia và Trung Quốc.