Các nhà tổ chức CNE lo lắng về cuộc đình công của các thanh tra viên an toàn

Khi hội chợ Canadian National Exhibition (CNE) chuẩn bị quay trở lại Toronto trong tuần này, các nhà tổ chức cho biết họ lo ngại cuộc đình công đang xảy ra có thể ngăn mọi người tham dự hội chợ và cản trở sự hồi sinh của nó sau hai năm gián đoạn.

Trước đó, hiệp hội điều hành CNE cho biết việc hủy bỏ các sự kiện trực tiếp lớn trong đại dịch COVID-19 đã khiến CNE thiệt hại hàng triệu đô và làm dấy lên lo ngại về tương lai của hội chợ được thành lập vào năm 1879 này.

Hiện các thanh tra an toàn, do nghiệp đoàn nhân viên dịch vụ công cộng Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) đại diện, đang đình công từ ngày 21/7 sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với cơ quan tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn Technical Standards and Safety Authority (TSSA) bất thành.

Hô thứ Hai 15/8, Darrell Brown, Tổng giám đốc điều hành của hiệp hội triển lãm quốc gia Canadian National Exhibition Association, cho biết có rất nhiều điều về sự kiện năm nay, dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ Sáu tuần này và kéo dài đến ngày 5/9.

CNE đã bỏ lỡ doanh thu hơn 70 triệu đô và hơn 78 triệu đô sau khi hủy các sự kiện năm 2020 và 2021. Ông Brown còn cho biết họ đã sa thải hơn 50% nhân viên toàn thời gian của mình để bớt lỗ và những nhân viên ở lại tiếp tục bị giảm lương. Mặc dù Hiệp hội này đã cố gắng thu hút đủ tài chính cho sự kiện năm nay nhưng thành công của nó có thể rất quan trọng đối với khả năng tài chính của CNE trong tương lai.

Mới đây, CNE cho biết đã thực hiện các bước để bảo đảm cuộc đình công không ảnh hưởng đến sự an toàn của người đến hội chợ, các gian hàng, nhân viên. Trong một tuyên bố, các nhà tổ chức cũng cho biết ban quản lý TSSA đã thực hiện “các biện pháp chủ động” như đi đến kiểm tra thiết bị trò chơi trước khi được đưa đến CNE.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, phát ngôn viên của TSSA, Alexandra Campbell cho biết cơ quan này có các nhân viên không thuộc nghiệp đoàn đủ điều kiện để thực hiện các cuộc kiểm tra quan trọng và cũng đã mời các nhà thầu bên thứ ba để thực hiện một số công việc thiết yếu.

Cũng hôm thứ Hai, ông Brown cho biết CNE cũng có đội kỹ thuật an toàn của riêng mình để tiến hành kiểm tra bổ sung bên cạnh các cuộc kiểm tra TSSA.

Trong khi đó, nghiệp đoàn OPSEU cho biết họ không muốn làm tổn hại đến tài chính của hội chợ, và chỉ đơn giản là muốn các mối quan tâm của họ được giải quyết. Cory Knipe, Chủ tịch đàm phán OPSEU Phân đoàn 546, cho biết các vấn đề chính trong đàm phán bao gồm tiền lương, phúc lợi, cấp độ của nhân viên và cải thiện trách nhiệm giải trình đối với các tiêu chuẩn và thực hành an toàn công cộng.

Nghiệp đoàn OPSEU đang hy vọng sẽ quay trở lại bàn đàm phán với TSSA trong tuần này. “Tất cả chúng ta hãy làm việc cùng nhau để biến CNE trở thành một trong những nơi an toàn nhất để vui chơi”, ông Knipe nói.