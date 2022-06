Các phụ nữ Mỹ ào ạt đi mua thuốc phá thai

New York: Sau quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ, hủy bỏ luật Roe v. Wade, luật cho phép phá thai, thì người ta ào ạt đi mua thuốc phá thai ở Hoa Kỳ.

Một phụ nữ Mỹ là bà Katie Thomas năm nay 42 tuổi nói với phóng viên tờ New York Times là bà đi mua thuốc phá thai tích trữ, phòng khi đứa con gái của bà năm nay 16 tuổi, có bầu bất ngờ mà nó không muốn giữ.

Theo phát ngôn viên của công ty y tế Hey Jane trên mạng, là công ty cung cấp thuốc phá thai cho 6 tiểu bang Hoa Kỳ, thì số bệnh nhân gửi mua thuốc phá thai đã gia tăng gấp đôi, ngay sau có những phán quyết của tối cao pháp viện Mỹ.

Hiện nay có 13 tiểu bang Hoa Kỳ đã có những giới hạn trong việc phá thai, và 5 tiểu bang Hoa Kỳ là Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana và Missouri đã hoàn toàn cấm phá thai ngoại trừ trường hợp bị cưỡng hiếp hay loạn luân.

Cơ quan FDA Hoa Kỳ vẫn chuẩn y cho những trường hợp cần phá thai khi bào thai không lớn quá 10 tuần.

Phá thai bằng thuốc viên là cách phá thai giản tiện và ít tốn kém nhất.

Cũng trong ngày chúa nhật 26 tháng 6, hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối quyết định cấm phá thai của tối cao pháp viện, diễn ra ở nhiều thành phố Hoa Kỳ: trước tòa nhà tối cao pháp viện ở Hoa Thịnh Đốn..

Nhiều người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ vì làm rối loạn trật tự công cộng.

Tối cao pháp viện Mỹ hiện nay có khuynh hướng bảo thủ, với 3 thẩm phán đã được cựu tổng thống Donald Trump đề cử vào, và đã khiến những người có khuynh hướng tự do lo sợ là tối cao pháp viện sẽ còn đưa ra những ngăn cấm khác liên quan đến những đám cưới đồng tính và chuyện ngừa thai bằng thuốc..

Kết quả cuộc thăm dò của đài CBS phổ biến trong ngày chúa nhật 26 tháng 6, cho thấy là 67 phần trăm những người phụ nữ Mỹ được hỏi ý kiến, đã không đồng ý với phán quyết mới đây của tối cao pháp viện.