Khi mùa hè trỡ lại và với những cơn sóng nóng bao phủ, với những ngày mà nhiệt độ cộng với sức nóng của độ ẩm lên đến gần 40 độ C thì lúc đó chúng ta biết rằng mùa hè năm nay rất nóng.

Cái nóng của mùa hè năm nay lại khiến người ta nhớ lại bài thơ Vào Hạ của Dương Bá Trạc.

Ai xui con cuốc gọi vào hè,

Cái nóng nung người, nóng nóng ghê!

Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 7, thì cư dân ở nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chịu đựng cái nóng ghê người trong mùa hè năm nay.

Trong ngày thứ tư 20 tháng 7, nhiệt độ ở miền nam tỉnh bang Ontario lên đến 31 độ C và cộng thêm cái nóng của độ ẩm, đã lên đến gần 40 độ C.

Theo tin từ các sở khí tượng thì một phần của Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ và Canada, Âu Châu, Phi Châu đang bị rên xiết trong cái nóng cực kỳ, những đám cháy rừng và nạn hạn hán trầm trọng diễn ra.

Tại Anh quốc, nhiệt độ trong ngày thứ tư 20 tháng 7 đã lên đến 104.5 độ F: nhiệt độ cao đến mức kỷ lục.

Các lực lượng cứu hỏa ở các quốc gia Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang phải nỗ lực dập tắt những đám cháy rừng.

Tại Hoa Kỳ, trên 140 triệu cư dân đang phải đối phó với cái nóng dữ dội chưa từng thấy.

Nhiệt độ lên đến mức kỷ lục và những đám cháy rừng diễn ra ở Phi Châu.

Nhiều xứ ở Á Châu cũng có nhiệt độ trong ngày trên 100 độ F.

Những trận sóng nóng, cuồng phong, hạn hán.. là hậu quả của việc thay đổi môi trường do chính con người tạo ra.

Ông Petteri Taalas, chủ tịch hiệp hội những nhà khí tượng trên thế giới đã nói là những trận sóng nóng, những đám cháy rừng.. đang diễn ra ở Âu Châu, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những nhà lãnh đạo quốc gia về nguy cơ của những thay đổi môi trường.