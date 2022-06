Cái nóng nung người.. nóng nóng ghê!

London, Anh quốc: Tính đến ngày thứ sáu 17 tháng 6, cư dân ở nước Anh đã tận hưởng ba ngày nóng nhất trong năm nay, khi nhiêt độ trong ngày thứ sáu ở thành phố London, đã lên đến 29.5 độ C (85 độ F).

Theo sở khí tượng Anh thì nhiệt độ vào buổi chiều thứ sáu 17 tháng 6 ở London có thể lên đến 34 độ C và chính quyền Anh cho công bố tình trạng báo động sóng nóng cấp độ 3.

( Cũng nói thêm là nhiệt độ trong ngày thứ năm 16 tháng 6 ở vùng đại thủ phủ Toronto, Canada cũng lên đến 33 độ C. Thành ra cái nóng nung người trong mùa hè năm nay, diễn ra ở khắp nơi từ Bắc Mỹ qua Âu Châu)

Các giới chức của hệ thống xe lửa Chiltern Railways đã cho biết là xe lửa sẽ phải giảm tốc độ vì đường rầy quá nóng và do đó sẽ chậm trễ ở nhiều nơi.

Tại những bãi tắm ở bên ngoài thành phố London, đã đông nghẹt người giữ chỗ ngay vào lúc 8 giờ 30 sáng.