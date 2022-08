Cái thẻ hình cầu thủ môn bóng chày đắt giá nhất!

New York: Nếu bạn còn có những thẻ có hình các cầu thủ môn bóng chày ( baseball) từ nhiều năm trước? Có thể một trong những thẻ cầu thủ này có thể trị giá cả triệu Mỹ kim!

Thật thế trong cuộc bán đấu giá hôm chúa nhật ngày 28 tháng 8, một thẻ hình bóng chày ( baselball cards) có hình cầu thủ Mickey Mantle đã được bán với giá khủng khiếp là 12.6 triệu Mỹ kim, trong cuộc bán đấu giá của công ty đấu giá Heritage Auction, và là thẻ hình cầu thủ thể thao đắt giá nhất từ trước đến nay.

Thẻ hình cầu thủ Mickey Mantle , một cầu thủ lừng danh của môn bóng chày, đã được ấn hành từ năm 1952.

Cầu thủ Mantle đã chơi cho đội cầu New York Yankees trong 17 mùa banh và đã được tấn phong vào viện danh vọng bóng chày ( the Baseball Hall of Fame ) vào năm 1974.

Chủ nhân của chiếc thẻ hình cầu thủ Mantle là ông Anthony Giordano. Ông này đã mua chiếc thẻ hình này vào năm 1991 và với giá kỷ lục thời bấy giờ là 50 ngàn Mỹ kim.

Bỏ ra 50 ngàn Mỹ kim đầu tư vào thẻ hình thể thao môn bóng chày, và 31 năm sau lấy về 12.6 triệu Mỹ kim.