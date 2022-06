Căn nhà ma ở thành phố Mississauga

Mississauga: Theo bản tin của đài CBC vừa phổ biến thì căn nhà có tên là Cherry Hill ở thành phố Mississauga là căn nhà ma nổi tiếng nhất ở tỉnh bang Ontario.

Vào năm 1822, ông Joseph Silverthorn một dân quân ở Canada đã xây cất căn nhà Cherry Hill này ở trong khu vực đường Dundas và Cawthra Rd trong thành phố Missisauga hiện nay.

Ông Joseph có đến 12 người con gồm 9 người con gái và 3 người con trai.

Ông là một nông gia và có một xưởng cưa trong nhiều năm.



Nếu ai muốn tìm hiễu thêm về cuộc sống của gia đình Silverthorns, thì nên mượn cuốn sách nói về gia đình này ở trong các thư viện của tác giả Kathleen Hicks: “The Life and Times of The Silverthorns of Cherry Hill” .

Một trong những lý do khiến người ta xem căn nhà của gia đình Silverthorns là căn nhà có ma nhiều nhất ở tỉnh bang Ontario là chuyện liên quan đến đứa con trai út của ông Joseph tên là George: người con trai này đi qua tiểu bang California tìm vàng và sau đó trở lại Canada lấy vợ.

Ngay sau lễ cưới, thì có tiếng gõ cửa. anh George mới chạy ra mở cửa thì sau đó biến mất luôn, người ta không tìm thấy tăm dạng của anh ta nữa.

Đến năm 1973, căn nhà ma được xe vận tải đến kéo đi và di chuyển đến một địa điểm mới cũng trong thành phố Mississauga

Địa chỉ mới của căn nhà ma ở góc đường Silver Creek Blvd và Lolita Gardens.