Cẩn thận khi mùa cúm lại về

New York: Trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, cơ quan y tế tiểu bang New York đã khuyến cáo cư dân trong tiểu bang nên đi chích ngừa cúm ngay lập tức vì số người bị cúm trong tiểu bang đã gia tăng gấp 4 lần so với mùa cúm năm ngoái.

Mùa cúm thông thường bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài cho đến tháng 2 ở New York cũng như ở Bắc Mỹ, nhưng năm nay mới đầu tháng 10 mà số người New Yorkers bị cúm đã gia tăng: có đến 596 người ở tiểu bang New York đã bị cúm và phải vào bệnh viện, tính đến ngày 1 tháng 10, so với con số chỉ có 150 người bị cúm ở New York trong năm ngoái 2021.

Các chuyên gia y tế lo ngại là dịch cúm, hiện đang hoành hoành ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và ở nhiều tiểu bang miền nam Hoa Kỳ, sẽ biến thành hai đại dịch khi số người bị nhiễm covid cũng gia tăng.

Trong hai năm qua trong thời đại dịch, hầu như không có dịch cúm ở Hoa Kỳ, vì có thể là người ta đã đeo khẩu trang và vừa giúp ngăn ngừa nhiễm covid và giúp ngăn ngừa luôn bệnh cúm.

Theo cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Hoa Kỳ CDC thì tiểu bang Texas đã hợp cùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trở thành những nơi đang có bệnh cúm hoành hoành và bây giờ là đến tiểu bang New York.

Hai xứ Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan ở Nam Bán Cầu cho nên mùa đông đến đây khi cư dân ở Bắc Bán Cầu đang tận hưởng những ngày hè, và vì thế mùa cúm ở hai xứ này cũng đến sớm.

Các chuyên gia y tế ở Bắc Mỹ đã dùng những kinh nghiệm xảy ra ở các nước Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, để tiên đoán những gì sẽ xảy ra ở Bắc Mỹ: trong mấy tháng qua cả hai xứ Úc và Tân Tây Lan đã trải qua một mùa cúm dữ với số người bị bệnh tăng cao. Như thế mùa cúm năm nay ở Hoa Kỳ và Canada cũng sẽ là một mùa cúm nặng và mọi người nên đi chích ngừa cúm càng sớm càng tốt( khi có thuốc chủng và được các cơ quan y tế địa phương loan báo).