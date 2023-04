Canada bỏ ra thêm 59 triệu dollars mua vũ khí, đạn dược cho xứ Ukraine

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 11 tháng 4, thủ tướng Denys Shmyhal của xứ Ukraine đã đến viếng thăm Canada, để tìm thêm những nguồn viện trợ cho cuộc chống lại quân xâm lăng Nga.

Chính quyền liên bang Canada trước đó đã loan báo bỏ tiền mua một hệ thống phòng không hiện đại trị giá 400 triệu Mỹ kim, có tên là the National Advance Surface to Air Missile System ( NASAMS), được chế tạo bởi công ty Raytheon.

Trong dịp thăm viếng của thủ tướng Shmyhal, thủ tướng Justin Trudeau loan báo là Canada cũng sẽ bỏ thêm 59 triệu dollars mua đạn dược và các loại súng nhỏ cũng như những súng máy ( machine guns) cho quân lực Ukraine.

Tưởng cũng nên nói thêm là Canada không có một hệ thống phòng không hiện đại nào, để bảo vệ bầu trời Canada, mà phần lớn dựa vào sự bảo vệ của không lực Hoa Kỳ.

Chính quyền Canada sẽ mua 21 ngàn súng trường tấn công và súng máy ( machine guns) cũng như đạn dược từ công ty chế tạo súng ống Colt Canada, có trụ sở ỡ thành phố Kitchener, tỉnh bang Ontario.

Ngoài số vũ khí viện trợ, Canada cũng sẽ cho xứ Ukraine mượn 2.4 tỷ dollars để chính quyền xứ này sử dụng trong những công việc như trả tiền hưu cho cư dân, sửa sang lại hệ thống hạ tầng cơ sở, hệ thống điện nước đã bị quân Nga pháo kích làm hư hại.

Cả hai vị thủ tướng của hai quốc gia cũng ký những hiệp ước về tự do mậu dịch.

Số lượng vũ khí mà Canada viện trợ cho xứ Ukraine cũng không nhiều, vì chính quân lực Canada cũng thiếu thốn các vũ khí hiện đại.

Lực lượng chiến đấu cơ của Canada hiện nay là loại F 18 đã được chế tạo cả 40 năm trước, trong khi Ukraine muốn được các nước đồng minh viện trợ cho loại chiến đấu cơ tối tân hơn là loại F16 mà chính Canada cũng chưa có!