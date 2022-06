Canada có 3 trong số 10 thành phố có cuộc sống tốt đẹp nhất trên thế giới:

London: Nếu bạn muốn và có khả năng tìm một nơi định cư mới sau thời đại dịch thì theo báo The Economist: nên chọn di dân qua Canada hay là các quốc gia Tây Âu.

Trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 6, tổ chức The Economist Intelligence Unit (EIU) của báo The Economist ở nước Anh đã công bố bảng xếp hạng thành phố trên thế giới có cuộc sống tốt đẹp nhất ( most liveable cities) trong năm 2022.

Tổ chức EIU xếp hạng 173 thành phố trên toàn thế giới dựa vào các tiêu chuẩn sau là những tiện nghi về y tế, tỷ lệ tội ác, tình hình chính trị yên ổn, các tiện nghi về chuyên chở, đường xá , cầu cống cũng như có những kế hoạch bảo vệ môi trường ở các xứ này.

Tính chung thì Âu Châu là khu vực tốt nhất cho việc sinh sống, với 6 thành phố trong 10 thành phố hàng đầu.

Canada đứng hàng thứ nhì với 3 thành phố trong số 10 thành phố hàng đầu là Calgary, Vancouver và Toronto.

Không có một thành phố nào của hai xứ Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi trong 10 thành phố hàng đầu, như bảng sắp hạng của tổ chức này trong những năm trước.

Bảng sắp hạng cũng liệt kê những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới.

Đứng hàng đầu là Hồng Kông và theo sau là thành phố New York, Geneva, London( Anh) và Tokyo.

Sau đây là danh sách 10 thành phố là những nơi có cuộc sống tốt đẹp hàng đầu thế giới . Canada có đến 3 thành phố , Thụy Sĩ có 2 thành phố và không có thành phố nào ở Hoa Kỳ

1. Vienna, Áo

2. Copenhagen, Đan Mạch

3. Zurich, Thụy Sĩ

4. Calgary, Canada

5. Vancouver, Canada

6. Geneva, Thụy Sĩ

7. Frankfurt, Đức

8. Toronto, Canada

9. Amsterdam, Hòa Lan

10. Osaka, Nhật and Melbourne, Úc Đại Lợi đứng đồng hạng 10.