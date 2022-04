Canada hứa thêm $100 triệu viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Bảy 9/4 thông báo rằng Canada sẽ cung cấp thêm 100 triệu đô-la viện trợ để giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo và tỵ nạn, phát sinh từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Ông nói trong bài phát biểu từ xa gởi đến sự kiện gây quỹ toàn cầu tổ chức tại thủ đô Ba Lan: “Đây là thời điểm mà thế giới cần xích lại gần nhau, ủng hộ Ukraine và ủng hộ các giá trị và nguyên tắc của chúng ta”.

Sự kiện gây quỹ, do ông Trudeau và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đồng chủ tọa, đã lên đến đỉnh điểm hôm 9/4 với cam kết yểm trợ 12,4 tỉ đô-la từ các quốc gia để giúp đối phó cuộc khủng hoảng.

Các khoản tiền mà Canada cam kết sẽ được chuyển qua các cơ quan nhân đạo.

Khoản tài trợ nhân đạo đi kèm với những cam kết mới được công bố trong ngân sách liên bang trong tuần qua, bao gồm 500 triệu đô-la viện trợ quân sự, cũng như đề nghị cho Ukraine vay thêm 1 tỉ đô-la.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh những thay đổi đối với hệ thống nhập cư của Canada nhằm giúp nhiều người chạy trốn khỏi cuộc xung đột tìm được nơi tỵ nạn ở đất nước này. Những thay đổi đó bao gồm các chuyến bay thuê bao bổ sung, yểm trợ thu nhập ngắn hạn, chỗ ở tạm thời trong khách sạn và nhiều trợ giúp hơn trong việc hòa nhập.

Sean Fraser, Tổng trưởng Nhập cư Canada, đầu tuần qua cho biết hơn 12.000 người Ukraine đã đến Canada kể từ đầu năm. Hôm 9/4 ông cho biết, Canada đã nhận được hơn 112.000 đơn ghi danh cho một chương trình cấp tốc đến Canada, và 30.000 đơn trong số đó đã được chấp thuận.

Theo Liên Hiệp Quốc, gần 4,5 triệu người tỵ nạn đã rời Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ngày 24/2. Hơn một nửa trong số đó hiện đang ở Ba Lan, nơi sự kiện cam kết gây quỹ được tổ chức hôm 9/4.

Ông Trudeau gọi cuộc chiến ở Ukraine là ‘cuộc chiến ác độc của Vladimir Putin’ và lên án các cuộc tấn công nhằm vào thường dân – và đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ – là một nỗ lực ‘nhằm đè bẹp tinh thần Ukraine, bản sắc Ukraine’.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The House của CBC, phát sóng hôm 9/4, Phó thủ tướng kiêm Tổng trưởng Tài chánh Chrystia Freeland, người có mối quan hệ cá nhân và gia đình chặt chẽ với Ukraine, nói: “Thực tế ngày nay – và đó là một thực tế khủng khiếp – rằng Vladimir Putin là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia của Canada và an ninh của thế giới”.

Bà Freeland cho biết Ukraine đang ở tuyến đầu của cuộc chiến và cần sự yểm trợ của Canada. Bà nói: “Họ đang chiến đấu trong cuộc chiến này. Họ đang chết trong cuộc chiến này, nhưng chúng ta có thể giúp họ”.

Phương Hà

(Theo CBC)