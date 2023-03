Canada thu dụng những người tỵ nạn có nghề chuyên môn qua chương trình the Economic Mobility Pathway Pilot

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ hai ngày 27 tháng 3, ông Sean Fraser, tổng trưởng di trú liên bang loan báo là chính quyền liên bang sẽ cho chủ nhân các công ty thương mại, thu nhận những người tỵ nạn có nghề chuyên môn qua chương trình có tên là The Economic Mobility Pathway piolot (EMPP).

Chương trình EMPP sẽ bắt đầu vào mùa hè năm nay 2023.

Theo lời ông tổng trưởng di trú thì chương trình EMPP không những giúp các chủ nhân các cơ sở thương mại kiếm được nhân viên, và cũng giúp cho những người tỵ nạn có tay nghề, kiếm được công ăn việc làm.

Bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái 2022, chính quyền liên bang đã bỏ ra 6.2 triệu dollars cho 6 tổ hợp dự án với các tổ chức tư nhân,để tìm công ăn việc làm cho những người tỵ nạn mới tới Canada.

Với dự án EMPP, chủ nhân của các công ty có thể thâu nhận những người tỵ nạn có những nghề nghiệp sau:

:

• nurse aides; (phụ y tá)

• personal support workers; (nhân viên trợ lực)

• long-term care aides; ( nhân viên làm việc trong các nhà dưỡng lão)

• software engineers;

• web designers;

• mechanical and electrical engineers and technicians;

• teachers; ( giáo viên0

• tourism and hospitality workers ( nhân viên làm việc trong các nhà hàng, khách sạn.. trong ngành kỹ nghệ du lịch)

• truck and delivery service drivers. ( tài xế xe vận tải)

Trong năm nay 2023, chính quyền liên bang sẽ thâu nhận 465 ngàn di dân và những người tỵ nạn, 585 ngàn người trong năm tới 2024 và số di dân mà Canada thâu nhận sẽ lên đến nửa triệu người trong năm 2025.

Với số người ở lứa tuổi “Baby Boomers” về hưu hàng loạt, với những mở cửa của nền kinh tế sau thời đại dịch covid, Canada cần thêm rất nhiều nhân công: trong năm ngoái 2022, số nhân công thiếu hụt ở Canada lên đến trên 855 ngàn công việc.