Canada trên đường đi tìm một “loại vàng mới”?

Ottawa: Chỉ cần lái xe 2 tiếng đồng hồ từ thành phố Ottawa, về hướng bắc là bạn sẽ đến thị trấn Lac des Iles của tỉnh bang Quebec, và hiện là một phần của trung tâm điểm của Canada trong việc phát triển nền kinh tế xanh ( green economy), để làm giảm sự ô nhiễm môi trường.

Công ty Northern Graphite, là một trong số nhiều công ty hầm mỏ đang khai thác khoáng sản quan trọng ( critical minerals) có tên là than chì ( graphite).

Than chì là chất quan trọng cần thiết cho việc thiết lập một nền kinh tế xanh, tránh những ô nhiễm môi trường, vì than chì cần dùng trong việc chế tạo bình điện xe hơi chạy điện, làm những bảng pin mặt trời ( solar panels) cũng như các loại bình chứa điện hydrogen.

Trung quốc hiện nay là quốc gia đứng hàng đầu thế giới trong việc khai thác than chì graphite, trong khi mỏ than chì ỡ thành phố Lac des Iles ở tỉnh bang Quebec là mỏ than chì lớn nhất được khai thác ở Bắc Mỹ.

Người ta còn ví than chì như là một thứ kim loại hiếm mới, một thứ vàng mới và Canada đang trên đà tìm kiếm một thứ vàng mới trong tương lai.

Các chuyên gia tài chánh cho là Canada có thể trở thành một xứ quan trọng trong việc khai mỏ than chì, nhưng chính quyền liên bang phải xúc tiến những điều lệ cũng như những giúp đỡ cho các nhà thương mại, tham dự vào một cuộc tìm kiếm than chì đại quy mô này.

Chính quyền liên bang cũng như chính quyền các tỉnh bang Quebec và Ontario, sẽ phải thiết lập thêm những hệ thống cơ sở hạ tầng như hệ thống xe lửa, kiến tạo thêm những xa lộ mới đến các mỏ than chì cho nhu cầu trong tương lai.

Chính quyền liên bang cũng sẽ phải thương thảo với các bộ lạc thổ dân xung quanh những khu vực khai thác than chì, để có thể thiết lập các hạ tầng cơ sở mà không gặp những chống đối của những bộ lạc thổ dân.

Trong tương lai nhà cửa ở thành phố Lac des Iles và ngay cả nhà cửa ở thành phố Ottawa, có thể sẽ gia tăng khi người ta đổ xô về khu vực này mở những cơ sở thương mại, cung cấp dịch vụ nhà cửa cho những người thợ mỏ?