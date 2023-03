Canada và Hoa Kỳ chao đảo trước những làn sóng những người di dân bất hợp pháp.

Ottawa: Con đường Roxham từ biên giới Mỹ- tỉnh bang Quebec là con đường sạn đạo đưa hàng chục ngàn những di dân bất hợp pháp, từ Mỹ vào Canada, mà các cơ quan an ninh không trục xuất những người này trở lại Mỹ được, vì những thỏa thuận đã được đồng ý giữa hai quốc gia từ nhiều năm trước: Hoa Kỳ và Canada chỉ có thể trục xuất những di dân bất hợp pháp trở lại nơi mà những người này xuất phát, nếu họ qua biên giới bằng những cửa khẩu chính.

Ngoài những người ngoại quốc, đến Hoa Kỳ bằng thông hành du lịch, đến phi trường New York bằng đường hàng không, và thuê tắc xi chạy đến biên giới Canada , đi bộ qua đường Roxham xin tỵ nạn, còn có hàng ngàn người khác đến Hoa Kỳ qua ngã biên giới Mỹ- Mễ Tây Cơ, và được các giới chức Hoa Kỳ, chở bằng xe bus đến biên giới Canada, cho họ tự ý vượt biên giới qua Canada.

Nước Mỹ đã quá mệt mỏi về hàng trăm ngàn người tỵ nạn bất hợp pháp, nên muốn chuyển bớt số người này qua Canada.

Mới đây theo những tin tức loan báo, thì lại có những làn sóng những người di dân , đến Canada cũng bằng thông hành du lịch, và từ Canada di chuyển bằng đường bộ qua Hoa Kỳ.

Phần lớn những người di dân bất hợp pháp này là những người ở các quốc gia Nam Mỹ như Mễ Tây Cơ, và có cả những người Cuba..

Những người này mua vé máy bay từ những thành phố như Cancun đến thành phố Montreal. Rồi từ thành phố Montreal, họ thuê xe chạy đến biên giới Mỹ.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, cơ quan an ninh biên phòng Hoa Kỳ CBP đã tăng viện thêm nhân viên lên vùng biên giới Canada, vì số di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ qua ngã Canada gia tăng.

Trường hợp này, giới chức Hoa Kỳ không làm gì hơn được, vì những người di dân này đã không vượt biên giới ở các cửa khẩu chính thức!

Phần lớn những di dân bất hợp pháp này vào Mỹ qua ngả biên giới giữa tỉnh bang Quebec ( Montreal) và hai tiểu bang Vermont và New Hampshire.

2 phần 3 số di dân bất hợp pháp này là những người Mễ Tây Cơ.