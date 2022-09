Cảnh báo mới về thủ đoạn của IS

Các cựu giới chức tình báo Mỹ cảnh báo có thể IS đang có kế hoạch khai thác thị trường công nghệ và tài chính mới nổi như nonfungible token (tài sản không thể thay thế, viết tắt là NFT) để phục vụ mục tiêu khủng bố.

NFT là một loại tài sản số hiện diện trên một chuỗi số (blockchain), tức là bản ghi nhận các giao dịch trên máy tính có kết nối mạng. Không giống với các vật thể số có thể tái sản xuất vô hạn khác, mỗi NFT có chữ ký số riêng biệt, đánh dấu tính độc nhất của nó và thường được mua bằng tiền kỹ thuật số hoặc bằng đồng USD. Dù ai cũng có thể xem tài sản NFT, chỉ người mua mới có quyền sở hữu chính thức.

Theo tờ The Wall Street Journal, một tài khoản ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tạo một NFT mang biểu tượng của tổ chức này và hai NFT khác cũng mang dấu ấn của IS vào cuối tháng 8 vừa qua. Đây là dấu hiệu cho thấy IS và các nhóm khủng bố khác có thể đang chuẩn bị sử dụng công nghệ tài chính mới nổi này giữa lúc phương Tây nỗ lực làm tê liệt nguồn tài chính của các tổ chức này.

Họ cho rằng những NFT trên có thể là chưa được giao dịch nhưng sự tồn tại của chúng nhằm kiểm tra chiến lược tiếp cận và tài trợ mới cho IS và xem liệu công nghệ này có thể né được sự kiểm soát của giới chức hay không. Có cảnh báo rằng các NFT có khả năng cung cấp cho những thành phần khủng bố, buôn bán vũ khí, chính phủ tham nhũng và băng nhóm ma túy một phương tiện gây quỹ và bán hàng lậu.

IS đã mất gần như toàn bộ phần lãnh thổ rộng lớn mà chúng từng kiểm soát trên khắp Iraq và Syria vào cuối năm 2017 và đã bị cắt đứt nhiều nguồn tài chính. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây lo ngại rằng những tàn dư của IS có thể thúc đẩy tổ chức này hồi sinh. Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong năm ngoái đã tạo cơ hội cho IS trở lại bằng cách chiếm giữ một số khu vực hiện do Taliban nắm giữ, theo The Wall Street Journal.