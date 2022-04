Cảnh sát bắt giữ đứa con trai giết và phân thây bà mẹ gốc Việt ở Toronto.

Toronto: Theo những tức loan báo hôm chúa nhật ngày 3 tháng 4, cảnh sát đã bắt được người con trai 20 tuổi là nghi can giết bà mẹ ruột ở thành phố Toronto trong ngày chúa nhật tuần trước.

Như những tin tức loan báo vào lúc 1 giờ 30 chiều hôm thứ hai 28 tháng 3, một người đi đường trong khu vực đường Eastern Avenue và Berkshire Avenue ở khu Leslieville trong thành phố Toronto trông thấy tử thi của một người ló ra trong một bao rác vứt bên lề đường và đã kêu cảnh sát.

Qua cuộc điều tra các nhân viên an ninh xác nhận nạn nhân là bà Tiên Lý 46 tuổi sống cùng đứa con trai 20 tuổi trong một căn cao ốc condos gần đó.

Bà Tiên Lý làm nghề nails 20 năm qua và mới đây đã khai trương một tiệm nails do bà làm chủ trong khu vực đường Young.

Bà đã bị giết và xác bị cắt thành nhiều đoạn, trong khi đứa con trai 20 tuổi tên là Dallas Lý mất tích.

Theo những loan báo trong hôm chúa nhật thì cảnh sát đã bắt được người con trai và buộc nghi can vào tội giết mẹ.



Theo lời những người quen, những người củng làm việc với bà Tiên Lý thì bà này là một người rất thương đứa con trai và làm việc chăm chỉ: một tuần làm việc 7 ngày.

Tưởng cũng nên nói thêm là đứa con trai Dallas Lý cũng làm nghề nails trong cửa tiệm của bà mẹ.

Cảnh sát đang điều tra tìm nguyên nhân đã khiến người con trai lại giết mẹ một cách tàn nhẫn như thế?