Cảnh sát bắt giữ một người gốc Hoa về tội làm giả đồng toonies.

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ ba ngày 10 tháng 5, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã bắt giữ một người đàn ông ở tỉnh bang Ontario, vì nghi can này đã làm giả và tung ra thị trường khoảng 10 ngàn đồng cắc $2 mà chúng ta thường gọi là đồng toonies, khác với đồng cắc $1 được gọi là đồng loonies.

Sở cảnh sát Hoàng Gia cho biết là cơ quan này đã tịch thu khoảng 10 ngàn đồng toonies giả nhưng có thể vẫn còn có những đồng toonies giả đang được lén lút cho lưu hành.

Sự khác biệt giữa đồng toonies thật và đồng toonies giả không có nhiều và nếu người ta không để ý thì sẽ không biết đó là một đồng toonies giả: Trên hình con gấu Bắc Cực trong đồng toonies giả, chân bên mặt của con gấu đã có hai ngón chân bị tẻ ra làm hai, nhìn như chân người chứ không phải như chân gấu. Và đó là điểm khác biệt giữa đồng toonies thật và đồng toonies giả.

Theo ông James Malizia, phó chủ tịch đặc trách về an ninh của sở Đúc Tiền Royal Canadian Mint thì cơ quan này đang làm việc chặt chẽ với sở cảnh sát Hoàng Gia để ngăn chận những đồng tiền giả tung ra thị trường.

Cảnh sát Hoàng Gia bắt giữ nghi can Daixiong He, 68 tuổi, ở thành phố Richmond Hill trong vủng đại thủ phủ Toronto về tội làm giả đồng toonies.