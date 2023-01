Cảnh sát bắt giữ nghi can giết 4 sinh viên trường đại học Idaho

Chestnuthill,Pennsylvania: Vào lúc 3 giờ sáng hôm thứ sáu ngày 30 tháng 12, các cảnh sát thuộc nhóm cảnh sát đặc biệt (SWAT) đã xông vào một tư gia trong thị trấn Chestnuthill Township, tiểu bang Pennsylvania, bắt giữ nghi can liên quan đến cái chết của 4 sinh viên ở trường đại học Idaho, và cách khu vực xảy ra vụ giết người 2,500 dặm.

Nghi can bị bắt giữ là Bryan Christopher Kohberger, năm nay 28 tuổi, sinh viên cấp tiến sĩ của trường đại học tiểu bang Washington.

Theo các nguồn tin công bố thì các giới chức an ninh đã tìm thấy những di truyền tính DNA của nghi can Bryan tại hiện trường giết người ở thành phố Moscow, tiểu bang Idaho.

Các giới chức an ninh FBI đã theo dõi nghi can này từ 4 ngày qua, trước khi xuống tay bắt giữ.

Tưởng cũng nên nói thêm là 4 sinh viên, gồm 3 nữ sinh viên là cô Kaylee Goncalves 21 tuổi, Madison Mogen 21 tuổi, Xana Kernodle 20 tuổi và một nam sinh viên là anh Ethan Chapin 20 tuổi, đã bị kẻ gian đâm chết khi họ nằm ngủ trong một căn nhà mà họ thuê, trong thành phố Moscow, là nơi có trường đại học của tiểu bang Idaho.

Vụ thảm sát đã diễn ra vào ngày 13 tháng 12 và hơn 2 tuần sau, các giới chức an ninh mới tìm ra manh mối.

Nghi can Kohberger đã bị buộc 4 tội giết người ở cấp độ 1 và đang được chờ làm thủ tục dẫn độ từ tiểu bang Pennsylvania về tiểu bang Idaho.

Cảnh sát chưa công bố chi tiết về cách thức nào mà họ tìm ra manh mối.

Nguyên nhân nào khiến tên sát thủ đã ra tay giết người vẫn còn trong vòng điều tra.

Nghi can Kohberger là sinh viên cấp tiến sĩ của trường đại học Washington ở thị trấn Pullman, tiểu bang Washington, là nơi chỉ cách chỗ 4 sinh viên bị giết có 15 phút lái xe.

Nghi can Kohberger tốt nghiệp trường đại học DeSales ở tiểu bang Pennsylvania với bằng cao học (master) về ngành tư pháp hình sự vào tháng 5 năm nay 2022, trước khi xin học cấp tiến sĩ ở trường đại học Washington.

Cũng theo nhận định của báo Daily Mail thì trong thời gian học về hình sự ở trường đại học DeSales, nghi can Khoberger đã học giáo sư Katherine Ramsland, là một giáo sư nổi tiếng về điều tra tâm lý, và cũng là tác giả của các cuốn sách ” How to Catch a Killer” và “The Mind of the Murder”.

Có thể người sinh viên đang theo học bằng tiến sĩ này đã lẫn lộn chuyện học với những gì thực tế ngoài đời chăng?