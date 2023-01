Cảnh sát bắt giữ những người Việt, nhập cư lậu vào Mỹ qua ngõ Canada

Maine, Hoa Kỳ: theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng giêng, cảnh sát biên phòng Hoa Kỳ chận xét một chiếc xe đến từ tỉnh bang New Brunswick, Canada, qua ngã tiểu bang Maine ở Hoa Kỳ.

Chiếc xe bị chặn giữ ở biên giới vào thành phố Calais của Hoa Kỳ và nằm gần hồ Lambert, trên đường qua thành phố St Crois của tỉnh bang New Brunswick.

Trên xe thì ngoài người tài xế là người Mỹ, còn lại có 7 người Mễ Tây Cơ và 6 người Việt Nam đã bị bắt giữ về tội nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Theo tin của báo Daily Mail thì số người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ qua biên giới Canada gia tăng cao trong những tháng qua, vì sự khám xét của cơ quan biên phòng Mỹ ở khu vực này không chặt chẽ như ở biên giới Mễ Tây Cơ.

Những người di dân lậu vào Mỹ sẽ bị phạt 5 ngàn Mỹ kim và bị trục xuất khỏi nước Mỹ.

Ngoài những nhóm di dân tìm vào nước Mỹ qua các cửa ngõ biên giới chính thức với Canada, còn những nhóm nhập lậu qua những khu rừng giáp danh biên giới hai nước.

Những người nhập lậu Hoa Kỳ qua ngã Canada vào mùa đông, thường gặp những nguy hiểm có thể gây chết người vì cái lạnh mà nhiều người di dân không biết.

Như trường hợp một gia đình di dân người Ấn Độ bị chết cóng khi đi bộ qua biên giới Hoa Kỳ từ tỉnh bang Manitoba.

Vào ngày 19 tháng giêng năm ngoái 2022, cơ quan biên phòng Canada tìm thấy xác của một gia đình Ấn Độ gồm ông chồng Jagdish Patel 39 tuổi, bà vợ Vaishaliben 37 tuổi , đứa con gái 11 tuổi và đứa con trai 3 tuổi, chết cóng ở thị trấn Emerson, tỉnh bang Manitoba, và nơi mà người ta tìm thấy xác của gia đình này, chỉ các biên giới Hoa Kỳ vài chục mét.

Nhiệt độ trong ngày 19 tháng giêng năm ngoái 2022 ở thành phố Emerson xuống đến trừ 35 độ C.

Những di dân lậu gồm cả những người Việt Nam đã tìm mọi cách để nhập lậu vào Mỹ, kể cả những trường hợp họ phải bỏ ra hàng chục ngàn Mỹ kim làm hôn thú giả.

Nhiều người di dân vào lậu được Canada, nhưng sau đó đã tìm cách qua Mỹ, vì ở bên Mỹ những di dân lậu có thể kiếm việc làm một cách dễ dàng hơn, so với những di dân lậu ởlại Canada.