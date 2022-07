Cảnh sát công bố tên tuổi của nghi can giết người hàng loạt ở Chicago

Chicago: Trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 7, cảnh sát thành phố Chicago đã công bố tên tuổi của nghi can đã dùng súng giết người hàng loạt, trong cuộc diễn hành ăn mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, diễn ra ở khu vực Highland park, ngoại ô .

Nghi can tên là Bobby Crimo năm nay 22 tuổi và là cư dân trong khu vực Highland Park.

Sở cảnh sát thành phố Chicago cũng khuyến cáo cư dân trong thành phố nếu không có việc cần, thì nên ỡ trong nhà đóng cửa lại vì nghi can Crimo là một người nguy hiểm và có võ trang.

Có 6 người bị bắn chết và 25 người khác bị trọng thương khi một sát thủ núp trên nóc nhà của một cửa tiệm, dùng súng trường bán tự động bắn xuống đám đông người đang tụ tập, xem diễn hành ở khu Highland Park.

Cảnh sát cũng công bố tên của một nạn nhân đầu tiên là ông Nicolas Toledo, một ông nội ( hay ngoại) là một trong 6 người bị bắn chết.

Bác sĩ Brigham Temple, giám đốc phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện Northshore University thì phòng cấp cứu đã tiếp nhận 20 người bị bắn ở lứa tuổi từ 10 tuổi lên đến 85 tuổi. Trong số 20 bệnh nhân có từ 4 đến 5 trẻ em.

Một trẻ em bị thương nặng được chở đến bệnh viện Northshore, nhưng sau đó được trực thăng chở đến bệnh viện nhi đồng ở thành phố Chicago.

Bác sĩ Temple cũng cho biết là trong số 25 người bị thương thì có 19 người bị thương nhẹ và sau khi băng bó, được cho về nhà.