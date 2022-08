Cảnh sát Đức buộc tội một người Việt là gián điệp có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Berlin: Trong hôm thứ năm ngày 25 tháng 8, công tố viện nước Đức đã buộc tội một người Việt cư ngụ ở Cộng Hòa Tiệp là một gián điệp và có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017.

Nghi can là Anh T.L. đã bị tố cáo là có những hoạt động tình báo và tiếp tay với việc tước đoạt quyền tự do.

Nghi can Anh này đã bị bắt giữ ở Cộng Hòa Tiệp và đã bị giải giao qua Đức trong đầu tháng 6 năm nay 2022.

Ông Trịnh Xuân Thanh là một nhân viên cao cấp trong công ty dầu Petro Việt Nam, đã chạy sang xin tỵ nạn ở Đức vào năm 2017.

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, ông Thanh và một phụ nữ đi cùng, đã bị một nhóm người có liên quan đến công an Việt Nam, bắt cóc và bí mật đem về Việt Nam.

Ông Thanh bị bắt cóc khi đến hẹn cùng 1 phụ nữ trong một công viên ở thành phố Berlin.

Vào năm 2018, một người Việt ở Đức đã bị buộc tội liên quan đến việc bắt cóc ông Thanh và bị tòa án Berlin xử phạt 3 năm và 10 tháng tù.