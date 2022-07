Cảnh sát FBI tầm nã 10 nghi can tại đào liên quan đến việc lường gạt 4 tỷ Mỹ kim tiền điện tử

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu này 1 tháng7, cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đang mở cuộc tầm nã 10 nghi can có liên quan đến vụ lường gạt tiền điện tử trị giá 4 tỷ Mỹ kim.

Một trong những người vừa được bổ sung trong danh sách tầm nã là bà Ruja Ignatova. Nghi can này có bằng tiến sĩ và từng tự xưng là ” nữ hoàng tiền điện tử” (cryptoqueen). Cảnh sát cũng treo giải thưởng 100 ngàn Mỹ kim cho bất kỳ ai cung cấp tin tức tìm ra người Nữ Hoàng tiền điện tử này.

Bà Ignatova là người đã tạo ra hệ thống điện tử gọi là OneCoin vào năm 2014.

Bà tiến sĩ này đã thiết lập hệ thống và nhận những người bỏ tiền đầu tư mua đồng OneCoin.

Trong vòng 3 năm từ năm 2014 cho đến 2017, số tiền đầu tư vào đồng OneCoin lên đến 4 tỷ Mỹ kim.

Sau đó thì các nhà đầu tư không thấy bà Ignatova và những đồng đảng cũng như số tiền mà họ đã bỏ ra đầu tư.

Trụ sở của đồng OneCoin ở xứ Bảo Gia Lợi, là nơi không có luật lệ bảo vệ cho người đầu tư vào tiền điện tử.

Theo cảnh sát FBI thì vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, nghi can Ignatova đã lấy máy bay từ Bảo Gia Lợi sang Hy Lạp và từ đó người ta không tìm ra tung tích của bà tiến sĩ này nữa.

Cũng theo cơ quan FBI thì nghi can Ignatova có thể dùng thẻ thông hành của nước Đức để luân chuyển qua nhiều quốc gia Âu Châu và Trung đông.