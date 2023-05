Cảnh sát FBI truy tầm kẻ sát nhân đã bắn chết 5 người gồm cả một trẻ em

Cleveland, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 30 tháng 4, một lực lượng an ninh hùng hậu khoảng 250 nhân viên, gồm cả cảnh sát liên bang FBI, đang mở cuộc truy tầm một kẻ sát nhân, đã dùng súng trường tấn công AR 15 bắn chết 5 người trong 1 gia đình gồm cả 1 trẻ em.

Theo những tin tức thông báo thì tên sát nhân đã bắn chết thành viên của một gia đình người hàng xóm của hắn, khi họ yêu cầu tên này ngừng bắn súng sau nhà vào lúc 11 giờ đêm, vì có hài nhi đang ngủ.

Khi nghe lời than phiền, tên sát nhân đã sách súng qua nhà nạn nhân bắn người hàng loạt trước khi bỏ nhà tẩu thoát.

Vụ bắn người hàng loạt diễn ra ỡ thành phố Cleveland, tiểu bang Texas. Thành phố Cleveland nằm cách thành phố Houston khoảng 40 dặm về hướng tây nam.

Sở cảnh sát FBI đã treo giải thưởng 80 ngàn Mỹ kim cho bất kỳ ai công bố tin tức, giúp việc bắt giữ kẻ sát nhân này.

Nghi can tên là Francisco Oropeza năm nay 38 tuổi, là một người Mễ Tây Cơ ở Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Nghi can đã từng bị trục xuất về xứ Mễ nhiều lần, nhưng sau đó lại tiếp tục trốn trở lại Hoa Kỳ.

Theo bản công bố thì 5 nạn nhân bị bắn chết đều là những người Honduras và trong thời điểm có vụ giết người, có đến 10 người sống trong căn nhà này, và nhiều người vừa mới đến ở trong căn nhà này được vài ngày.

Các nạn nhân từ em bé 8 tuổi cho đến 31 tuổi, đã bị bắn chết theo kiểu hành quyết: bị bắn sát người và vào đầu.

Tên tuổi của những nạn nhân là Sonia Argentina Guzman, 25 tuổi ; Diana Velazquez Alvarado, 21 tuổi; Julisa Molina Rivera, 31 tuổi; Jose Jonathan Casarez, 18 tuổi ; và Daniel Enrique Laso, 8 tuổi.

Hai phụ nữ bị bắn chết vì lấy thân che cho những trẻ em khỏi bị bắn.

Cảnh sát tìm thấy ít nhất 3 khẩu súng trong căn nhà của nghi can.

Kẻ giết người bỏ trốn, nhưng bà vợ vẫn ở trong căn nhà của hai người này.

Trong vòng 4 tháng đầu năm nay 2023, có đến 176 vụ giết người hàng loạt diễn ra ở Hoa Kỳ.