Cảnh sát Hoàng Gia bắt giữ một nghi can là điệp viên Trung quốc

Montreal: theo những tin tức được công bố hôm thứ hai ngày 14 tháng 11, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã bắt giữ một nhân viên của công ty điện lực Hydro Quebec về tội gián điệp.

Nghi can Yuesheng Wang năm nay 35 tuổi, phải ra hầu tòa tại thành phố Longeuil, hôm thứ ba 15 tháng 11 về tội bí mật chuyển những tài liệu tối mật của công ty Hydro Quebec cho chính quyền Trung quốc.

Theo bản tin của sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP thì “Nghi can Wang bị cáo buộc lấy bí mật thương mại của Canada chuyển qua cho Trung quốc, gây phương hại đến lợi ích kinh tế của Canada”

Cũng theo sở cảnh sát Hoàng Gia thì

” Những chi tiết về việc điều hành công ty điện lực Hydro-Quebec được coi là cơ sở hạ tầng quan trọng và là lợi ích chiến lược cần được bảo vệ.”

Sở cảnh sát Hoàng Gia đã mở cuộc điều tra từ tháng 8, sau khi có những yêu cầu từ cơ quan an ninh tư của công ty điện lực Hydro Quebec.

Nghi can Wang là một nhà khảo cứu đã làm việc về vật liệu pin với Trung tâm Xuất sắc về Điện khí hóa Giao thông và Lưu trữ Năng lượng của công ty Hydro-Quebec, được gọi là CETEES.

Trung tâm CETEES nhắm vào việc phát triển công nghệ cho xe chạy bằng điện điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. .

Sau khi bị khám phá, nghi can Wang đã bị đuổi.