Cảnh sát phá vỡ một băng đảng buôn bán ma túy: tịch thu số lượng ma túy trị giá 1 triệu dollars và truy lùng hai nghi can gốc Việt

Halton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 12 tháng 4, sở cảnh sát vùng Halton, trong tỉnh bang Ontario, đã phá vỡ một băng đảng buôn bán ma túy , tịch thu một số lượng ma túy trị giá 1 triệu dollars, bắt giữ 2 nghi can và truy lùng thêm 2 nghi can khác.

Theo bản tin của sở cảnh sát thì trong chiến dịch có tên là “project Guild” kéo dài trong 6 tháng, các nhân viên an ninh đã xin được lệnh xét nhà và đã xét nhà ở các thành phố Milton và Mississauga, cũng như trên nhiều chiếc xe của những nghi can trong tháng 3 vừa qua.

Cảnh sát tịch thu được 1.1 ký lô fentanyl, 1 ký lô ketamine, nửa ký lô ecstasy và 285 grams bạch phiến.

Ngoàin ra cảnh sát còn tịch thu một số tang vật khác gồm cả tiền mặt trong các cuộc lục xét này.

Hai nghi can bị bắt giữ là Abdullah-Akhound Khawaja 29 tuổi ở thành phố Milton, và Francisco Mejia-Chavarria,27 tuổi ở thành phố Edmonton.

Cả hai nghi can đang bị giam giữ, chờ ngày ra tòa xin tại ngoại hầu tra.

Cảnh sát cũng truy lùng thêm hai nghi can nữa đã lẩn trốn.

Đó là các nghi can Kevin Nguyễn, 26 tuổi ở thành phố Mississauga và Trần Larissa Vũ, 26 tuổi cũng ở thành phố Mississauga.