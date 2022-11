Cảnh sát phá vỡ một băng đảng gốc Việt, chuyển tiền bất hợp pháp ở Canada.

Vancouver: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ năm ngày 24 tháng 11, các cơ quan an ninh liên tỉnh bang đã công bố việc phá vỡ một băng đảng gốc Việt, chuyên việc “giặt giũ ” tiền bạc.

Thám tử Mike Tucker của lực lượng đặc nhiệm tỉnh bang Alberta, the Alberta Law Enforcement Response Team, cho biết là các cơ quan an ninh đã phá vỡ một băng đảng chuyển tiền bất hợp pháp, bắt giữ nhiều nghi can và tịch thu một số bất động sản và tiền mặt, trị giá tổng cộng lên đến 16 triệu dollars.

Theo thám tử Tucker thì chiến dịch truy lùng băng đảng có tên là The Collector bao gồm các cơ quan cảnh sát tỉnh bang Alberta, British Columbia và cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã bắt giữ 4 nghi can ở thành phố Vancouver và 3 nghi can ở thành phố Calgary.

Cũng theo thám tử Tucker thì băng đảng này đã mở một “ngân hàng giả” nhằm vào mục đích chuyển tiền cho các băng đảng tội ác buôn bán ma túy.

Ngân hàng giả này đã có cơ sở hoạt động ở thành phố Vancouver và ở tỉnh bang Ontario.

Thám tử Tucker không nêu danh tánh các băng đảng dùng hệ thống ngân hàng giả, cũng như không cho biết địa chỉ của ngân hàng giả này ở thành phố Vancouver.

Theo thám tử Tucker, thì người cầm đầu ngân hàng giả là ông Hoàng Văn Đức năm nay 64 tuổi ở thành phố Vancouver. Ba căn nhà của ông Đức ở thành phố Vancouver đã bị tịch thu.

Những người bị truy tố khác gồm bà Nguyễn Thị Vân năm nay 62 tuổi, ông Donald Hoàng 26 tuổi, và cô Grace Tăng 25 tuổi. Ba nghi can này cư ngụ ở thành phố Vancouver.

Ba nghi can khác bị truy tố ở thành phố Calgary gồm Cynthia Nguyễn, 42 tuổi, Duong Nguyễn 43 tuổi và Liên Hà 42 tuổi.

Thám tử Tucker nói là trên 16 triệu dollars của tiền trong các trương mục ngân hàng, nhà cửa và xe cộ đã bị tịch thu.

Cũng theo thám tử Tucker thì trong khoảng thời gian từ một năm, ngân hàng giả này đã giúp chuyển tiền lợi nhuận của các băng đảng buôn bán ma túy và số tiền chuyển ngân bất hợp pháp lên đến 24 triệu dollars.