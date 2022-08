Cảnh sát phá vỡ một băng đảng tội ác ở Ontario

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 10 tháng 8, các cơ quan cảnh sát trong tỉnh bang Ontario loan báo là họ đã phá vỡ một mạng lưới băng đảng tội ác buôn bán cocaine và fentanyl và buôn lậu súng từ Hoa Kỳ vào Canada.

Phát ngôn viên của sở cảnh sát vùng York trong thành phố Toronto đã cho biết là cơ quan này phối hợp với nhiều lực lượng cảnh sát khác trong tỉnh bang Ontario cũng như cơ quan an ninh biên giới Canada và cơ quan an ninh biên giới Mỹ, để phá vỡ băng đảng này.

Theo thanh tra Ahmad Salhia của sở cảnh sát vùng York, thì các lực lượng an ninh đã triệt hạ một mạng lưới băng đảng tinh vi và bắt giữ 22 nghi can.

Chiến dịch Monarch nhắm vào mạng lưới băng đảng này đã kéo dài trong 10 tháng qua, và cảnh sát đã đồng loạt mở những cuộc lục soát tại nhiều tư gia trong các thành phố Brampton, London và Toronto trong ngày 28 tháng 7.

Ngoài việc bắt giữ 22 nghi can, cảnh sát còn tịch thu 27 khẩu súng ngắn, trên 300 viên đạn, một số lượng cocaine và fentanyl trị giá 1.3 triệu dollars.

Ngoài ra cảnh sát còn tịch thu 155,242 Gia kim và 9 ngàn Mỹ kim cùng 5 xe hơi.

”