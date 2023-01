Cảnh sát thành phố Edmonton, truy lùng một nghi can gốc Việt liên quan đến một băng đảng buôn bán ma túy.

Edmonton: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 11 tháng giêng năm nay 2023, sở cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi can trong tổng số 5 nghi can trong một băng đảng buôn bán ma túy`.

Trong năm 2021, sở cảnh sát thành phố Edmonton đã phá vỡ một băng đảng buôn bán ma túy, tịch thu số lượng ma túy mà giá trị lên đến hàng triệu Mỹ kim.

Phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Edmonton cho biết là 5 nghi can này đã bị buộc 30 tội danh về buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp.

Các cuộc lục soát tìm tang chứng diễn ra ở thành phố Edmonton và các thành phố Red Deer và Grande Prairie.

Ngoài số ma túy gồm cả thuốc lắc và thuốc hiếp dâm (date rape drugs), cảnh sát còn tịch thu 3 súng ngắn và đạn dược và khoảng 16 ngàn dollars tiền mặt.

Bốn nghi can đã bị bắt giữ là Jason Suriyavong, 30 tuổi ở Surrey, B.C.,; Michael Suksawat, 27 tuổi, ở Surrey; Zachary Edwards-Swanson, 22 tuổi ở Grande Prairie;và Keegan Johnson-Thomas, 31 tuổi ,ở Edmonton.

Cảnh sát đang truy lùng nghi can thứ năm là David Nguyen, 31 tuổi ở thành phố Edmonton.