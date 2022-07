Cảnh sát thành phố San Jose bắt giữ hai nghi can giết một người Việt từ năm 2018

San Jose, California: Trong hôm thứ năm ngày 21 tháng 7, các thám tử của sở cảnh sát thành phố San Jose,tiểu bang California đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan đến cái chết của một bác sĩ người Việt ở thành phố San Jose, từ 4 năm trước.

Hai nghi can là Juvenal Arellano 38 tuổi và Robert Ascencio 46 tuổi, có liên quan đến cái chết của bác sĩ Kiều Khanh 54 tuổi, là người có 3 đứa con nhỏ.

Hai nghi can này đã bị buộc tội giết người.

Vụ giết người diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại số 3600 block of Misty Glen Court gần trường cao tiểu Sylvandale.

Cảnh sát tiếp tục truy tầm một nghi can thứ ba hiện còn tại đào.

Cảnh sát chưa công bố nguyên do của vụ giết người nhưng theo những phỏng đoán thì có thể đây là vụ giết người cướp của?

Ông Kiều Khanh là một bác sĩ ở Việt Nam, di dân qua California từ năm 2013 cùng với gia đình.