Cảnh sát thành phố Toronto bắt giữ 3 nghi can, giả danh chủ nhà, bán nhà của người khác.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 1, cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ 3 nghi can về tội giả danh là chủ nhà, đem bán nhà người khác, trong khi chủ nhà đang ở nước ngoài.

Theo sở cảnh sát Toronto thì trong hôm thứ năm ngày 26 tháng 1, cảnh sát đã mai phục bên ngoài một ngân hàng ở vùng York, và bắt giữ ba nghi can, khi những người này đến lấy tiền mà chúng đã bán nhà người khác, bỏ trong trương mục ngân hàng. Chúng đến lấy tiền ra và tìm cách trốn tránh.

Ba nghi can này gồm hai người đàn ông và một phụ nữ. Các nghi can đều là những người Hoa và người ta nghi là nạn nhân của vụ bán nhà bất hợp pháp này cũng là một người Hoa, đang ở nước ngoài.

Các nghi can gồm Xue Wang, 41 tuổi, Xing Yu Lin 22 tuổi và Ling Pan 22 tuổi. Tất cả các nghi can đều cư ngụ trong thành phố Toronto.

Ba nghi can này đã sử dụng giấy tờ giả danh là chủ nhà, đăng bảng bán căn nhà mà chủ nhân không có mặt.

Theo tin của đài CBC thì có đến ít nhất 32 căn nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto, đã bị kẻ gian giả dạng là chủ nhà, bán đi, trong khi chủ nhân đang ở nước ngoài hay đang đi nghỉ hè dài hạn.

Theo cuộc điều tra của đài truyền hình CBC thì có ít nhất ba băng đảng tội ác trong vùng đại thủ phủ Toronto, chuyên nghề giả danh chủ nhà bán nhà.

Có ít nhất 26 vụ mà kẻ gian giả dạng là chủ nhà, đến mượn thêm tiền của ngân hàng trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Cách ” làm ăn” của băng đảng tội ác ra sao?

Chúng tìm kiếm những căn nhà mà chủ nhân đã trả hết nợ nhà, hay chỉ còn nợ ngân hàng chút đỉnh.

Sau đó chúng dùng giấy tờ giả mạo là chủ nhân căn nhà, mượn chuyên gia địa ốc đến bán nhà, cũng như mướn những cặp vợ chồng với giá $10,000, để những người này nhận là chủ nhà, khi có người đến xem nhà.

Những tên trong các băng đảng tội ác, mướn người làm thế, chứ không ló mặt ra.

Muốn không bị kẻ gian bán mất nhà, theo ông Brian King của công ty tham vấn địa ốc King International Advisory Groups, thì chủ nhân những căn nhà nên bỏ thêm tiền mua bảo hiểm “tên nhà” (title insurance)