Cảnh sát thành phố Toronto tịch thu 40 khẩu súng và bắt giữ hai nghi can người Hoa

Markham: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 2, cảnh sát thành phố Toronto đã mở cuộc lục soát một căn cao ốc chúng cư, tịch thu hàng chục khẩu súng và bắt giữ hai nghi can.

Các nhân viên an ninh đã được phái đến điều tra tại một căn cao ốc chúng cư nằm gần các con đường Eglin Mills Road East và Woobine Avenue trong vùng Markham,khi cư dân trong khu cao ốc này nghe những tiếng súng nổ và một viên đạn đã bắn xuyên sàn nhà của một căn chúng cư.

Các nhân viên an ninh đã tìm ra căn chúng cư có đạn bắn xuống sàn nhà và khám phá ra một kho vũ khí khổng lồ.

Cảnh sát tịch thu 40 khẩu súng đủ loại gồm cả nhiều vũ khí tấn công, một số lớn đạn dược, chất nổ, cung và bàn tay sắt.

Hai nghi can bị bắt giữ là Kevin Lee 43 tuổi và Ophelia Cheung, 39 tuổi.