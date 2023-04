Cảnh sát tịch thu lại 53 chiếc xe hơi đắt tiền, bị trộm chuyển đến hải cảng Montreal

Montreal: Theo những tin tức loan báo bởi sở cảnh sát thành phố Montreal trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 4, thì cơ quan an ninh này đã tịch thu lại được 53 chiếc xe hơi đắt tiền, vừa bị trộm lấy và chuyển đến hải cảng Montreal, tìm cách chuyển ra nước ngoài bán lấy lời.

Hệ thống ăn trộm xe hơi và chuyển ra nước ngoài ở thành phố Montreal, đã bị cơ quan an ninh biên phòng Canada CBSA phối hợp với sở cảnh sát thành phố Montreal và cơ quan an ninh hải cảng Montreal phá vỡ.

53 chiếc xe này đã được băng đảng trộm đóng vào thùng hàng, chuẩn bị cho tàu hàng đem ra ngoại quốc.

Các cơ quan an ninh chưa biết là băng đảng trộm cướp này sẽ chuyển số xe mà chúng vừa lấy trộm được, đến 1 quốc gia nào?, nhưng thường thường là các quốc gia ở Trung Đông và Phi Châu.

Hải cảng Montreal là nơi thông dụng, mà các băng đảng trộm cắp, chuyển những xe mà chúng đã lấy được, ra nước ngoài.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, các cơ quan an ninh tại hải cảng Montreal đã tịch thu lại được một số xe hơi bị trộm lấy, trị giá khoảng $800,000.

Cũng theo các cơ quan an ninh ở bến cảng Montreal, thì riêng trong 3 tháng đầu năm nay 2023, các cơ quan an ninh đã tịch thu lại được 252 chiếc xe bị trộm lấy.

76 phần trăm số xe bị trộm lấy và cảnh sát tịch thu lại được, đến từ các nạn nhân ở tỉnh bang Ontario, trong khi 22 phần trăm số xe còn lại đến từ các nạn nhân bị trộm ở tỉnh bang Quebec.

Theo hội đồng bảo hiểm Canada IBC,thì trong năm 2022, có gần 10 ngàn chiếc xe hơi bị trộm lấy cắp ở thành phố Montreal.

Tại thành phố Toronto, có 9,594 chiếc xe hơi bị trộm lấy trong năm 2022, so với 6,601 chiếc bị mất cắp trong năm trước đó.

Những loại xe bị trộm lấy nhiều nhất trong năm 2022 là Jeep Wrangler/Gladiator, thứ nhì là Toyota Highlanders và thứ ba là Honda CRV và Dodge Ram Trucks.