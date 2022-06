Cảnh sát Toronto bắt giữ một thanh niên bị tố cáo là ma cô

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 6, cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ 1 thanh niên 21 tuổi về những tội danh buôn người, trong cuộc điều tra về một thiếu nữ ở tỉnh bang Ontario.

Theo bản tin thì nạn nhân là một thiếu nữ đã bị nghi can sửa soạn cho làm điếm ở hai tỉnh bang Ontario và British Columbia, trong thời gian từ tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 4 năm nay 2022.

Cũng theo sở cảnh sát thì nghi can đã dùng nhiều cách thức từ hăm dọa cho đến bạo hành để buộc người thiếu nữ phải hành nghề và tiền thâu được về tay của tên ma cô.

Trong ngày thứ năm 23 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ nghi can Andrew Pothier Grant ở khu vực đường Victoria Park và O’Connor Drive, cùng tịch thu súng có gắn đạn, ma túy và tiền mặt.