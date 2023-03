Cảnh sát Toronto kết thúc tăng cường tuần tra trên TTC

Cảnh sát Toronto sẽ kết thúc các cuộc tuần tra bổ sung trên TTC, sau gần hai tháng biện pháp này được đưa ra để giúp kiềm chế bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

Kể từ thứ Hai 13/3, cảnh sát cho biết họ sẽ không còn gọi các cảnh sát viên làm thêm giờ để tuần tra TTC.

Tuy cảnh sát vẫn hoạt động trong hệ thống TTC nhưng sẽ trực và làm việc trong giờ bình thường.

Các cuộc tuần tra của cảnh sát đã tạm thời được tăng cường vào cuối tháng 1 để giải quyết những lo ngại về an toàn sau một số vụ tấn công lớn.

“Cảnh sát Toronto vẫn sẽ có mặt trong hệ thống giao thông công cộng và các sĩ quan sẽ tiếp tục tuần tra TTC và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp cũng như yêu cầu phục vụ,” Cảnh sát trưởng Myron Demkiw cho biết trong một thông cáo hôm thứ Hai.

Cảnh sát Toronto cho biết đã thực hiện 314 vụ bắt giữ trong các cuộc tuần tra tăng cường của họ.

TTC cũng tăng cường thêm 50 nhân viên an ninh tạm thời, Community Safety Ambassadors và nhân viên tiếp cận Street to Homes (S2H).

Tháng trước, một phúc trình mới của TTC cho thấy các vụ tấn công hành khách đã gia tăng đáng kể trong năm qua. Trong năm 2022, các vụ bạo lực đã tăng 46% so với năm 2021 và 60% so với năm 2019, trước đại dịch COVID-19.

Tại một cuộc họp ngân sách vào tháng trước, nhà quản lý thành phố Paul Johnson nói với các ủy viên hội đồng rằng cảnh sát sẽ không đủ khả năng chi cho sự hiện diện của cảnh sát ở TTC ngày càng tăng, trừ khi được cấp thêm ngân sách.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Toronto cho biết, chi phí hiện tại cho việc tăng cường cảnh sát là khoảng 1,5 triệu đô la mỗi tháng và được trả bằng ngân sách làm thêm giờ của cảnh sát Toronto.