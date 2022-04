Cảnh sát Toronto treo giải $50,000 truy tầm một nghi can gốc Việt

Hôm 30 tháng 3, cảnh sát thành phố Toronto qua chương trình truy tầm thủ phạm Bolo, đã treo giải thưởng mà mỗi giải thưởng là $50,000 cho những ai cung cấp tin tức có thể tìm ra hai nghi can của một vụ sát nhân và một vụ cố sát.

Một trong hai nghi can đang bị truy tầm là một người gốc Việt.

Theo thông cáo của cảnh sát, vào ngày 6 tháng 9 năm 2015, nạn nhân là anh Russel Sahadeo, 23 tuổi đã bị đâm chết tại Noble Park trong khu vực đường Scarlett Road và Eglington Avenue West. Cảnh sát xác định có hai nghi can trong vụ này: một nghi can đã ra trình diện cảnh sát trong khi nghi can thứ nhì vẫn tại đào. Nghi can đang bị truy lùng là Ton Quoc-Hoang Ngo, còn có tên là Tommy Ngo, 27 tuổi.

Theo thám tử Les Dunkley của sở cảnh sát thành phố Toronto thì nghi can Tommy Ngo vẫn trốn tránh đâu đó trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên lạc với cảnh sát theo số 416-808-7100 (Homicide Squad), 416-808-2510 (Integrated Gun and Gang Task Force); hoặc gọi ẩn danh cho Crime Stoppers ở số 416-222-TIPS (8477).