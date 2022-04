Cảnh sát Toronto truy tầm một nghi can gốc Việt và treo giải thưởng $50,000

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng 3, cảnh sát thành phố Toronto qua chương trình truy tầm thủ phạm Bolo, đã treo giải thưởng mà mỗi giải thưởng là $50,000 cho những ai cung cấp tin tức có thể tìm ra hai nghi can này.

Một trong hai nghi can đang bị truy tầm là một người gốc Việt.

Theo bản công bố thì vào ngày 6 tháng 9 năm 2015, nạn nhân là anh Russel Sahadeo, 23 tuổi đã bị đâm chết tại Noble Park trong khu vực đường Scarlett Road và Eglington Avenue West.

Cảnh sát truy tầm ra hai nghi can: một nghi can ra trình diện sở cảnh sát trong khi nghi can thứ nhì đã tẩu thoát.

Cảnh sát đã xác định được tên tuổi của nghi can thứ nhì và đã treo giải thưởng 50 ngàn dollars cho bất cứ ai cung cấp tin tức để bắt được nghi can nay.

Nghi can đang bị truy lùng là Tôn Quốc Hoàng Ngô năm nay 27 tuổi mà còn có tên là Tommy Ngô.

Theo thám tử Les Dunkley của sở cảnh sát thành phố Toronto thì ông nghĩ là nghi can Tommy Ngô vẫn trốn tránh đâu đó trong vùng đại thủ phủ Toronto.