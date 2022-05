Cảnh sát trì trệ việc giải cứu khiến số trẻ em chết trong cuộc giết người hàng loạt ở Texas tăng?

Uvalde, Texas: Như những tin tức loan báo là trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 5 một sát thủ 18 tuổi, đã võ trang bằng súng AR 15,xông vào trường tiểu học Uvalde ở tiểu bang Texas, bắn chết 19 học sinh dưới 11 tuổi và hai giáo viên.

Đây là một trong hai vụi thảm sát giết người xảy ra trong vòng vài ngày ở Mỹ: một ở Texas và một ở thành phố Buffalo.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia về an ninh, thì vì những trì trệ trong việc vào giải cứu, đã khiến số trẻ em bị giết tăng?

Theo kết quả của những cuộc điều tra sơ khởi thì tên sát thủ Salvador Ramos đã vào trường tiểu học Robb mà không có ai ngăn cản, không có nhân viên an ninh canh phòng.

Hắn đã xông vào một lớp học bắn chết các học sinh và giáo viên trong lớp học này.

Thời gian mà tên sát nhân ở trong lớp học, trước khi bị bắn chết là 50 phút: quá lâu cho một cuộc giải cứu.

Theo tin của đài CTV thì cảnh sát thành phố đã không xông vào vì chờ nhận được chìa khóa các phòng học cũng như chờ thêm các dụng cụ cần thiết khác. Trong vòng 50 phút đó, các học sinh trong trường tiếp tục kêu điện thoại cấp cứu 911.

Theo đại tá Steven McCraw, trưởng ty an ninh công cộng tiểu bang Texas thì viên cảnh sát trưởng thành phố đã quyết định sai lầm, khi ông này ra lệnh cho các nhân viên thuộc quyền phải chờ lệnh, không được xông vào cứu nguy.

Theo ông Jonathan Wackrow, chuyên gia an ninh của đài CNN thì cho dù súng vẫn nổ, những nhân viên an ninh đã được huấn luyện để vào cứu người ngay lập tức và việc trì trệ đã khiến số thương vong gia tăng.

Tại cuộc thảm sát ở trường Columbine tiểu bang Colorado những năm trước, các nhân viên an ninh cũng đã chờ cả tiếng đồng hồ, và khiến 13 người bị giết.

Sau vụ thảm sát ở Columbine, các nhân viên an ninh ở Mỹ đã trải qua những cuộc huấn luyện xông vào cứu nạn nhân ngay lập tức, mà không cần chờ đến những tiếp viện , những đội an ninh SWAT đến mới ra tay.

Các chuyên gia an ninh cũng nhận định là các nhân viên cản sát ở thành phố Uvalde đã không được huấn luyện đầy đủ, để đối phó với những vụ giết người hàng loạt như vừa xảy ra.